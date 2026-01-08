$42.720.15
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
14:11 • 12259 перегляди
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
13:58 • 16663 перегляди
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
13:48 • 21541 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
13:23 • 16162 перегляди
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
12:46 • 14102 перегляди
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09 • 11962 перегляди
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13 • 17231 перегляди
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10 • 13344 перегляди
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21 • 50433 перегляди
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Сили оборони України здійснили вогневе ураження рухомого складу з ПММ на нафтобазі "Гвардійське" в Криму. Також уражено ремонтний підрозділ окупантів у районі Гірного на Донеччині.

Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині

Українські військові здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Сили оборони України, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) "Днєпр", здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму 

- повідомили у Генштабі і додали, що масштаб збитків уточнюється.

Українські десантники уразили ворожу САУ "Гвоздика" у курській області рф25.12.25, 06:33 • 5573 перегляди

Крім того, за даними Генштабу, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтниого підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне (ТОТ Донецької області).

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"28.12.25, 12:32 • 3954 перегляди

Антоніна Туманова

