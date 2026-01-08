Українські військові вразили ешелон з ПММ в окупованому Криму та ремонтний підрозділ ворога на Донеччині
Київ • УНН
Сили оборони України здійснили вогневе ураження рухомого складу з ПММ на нафтобазі "Гвардійське" в Криму. Також уражено ремонтний підрозділ окупантів у районі Гірного на Донеччині.
Сили оборони України, з метою порушення забезпечення пально-мастильними матеріалами підрозділів зі складу УВ (с) "Днєпр", здійснили вогневе ураження рухомого складу (ешелон) з ПММ на наливній естакаді нафтобази "Гвардійське" в тимчасово окупованому українському Криму
Крім того, за даними Генштабу, з метою зниження бойових спроможностей противника на Оріхівському напрямку, уражено розташування ремонтниого підрозділу окупантів у районі населеного пункту Гірне (ТОТ Донецької області).
