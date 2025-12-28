"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"
Київ • УНН
Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження низки ворожих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей – ворожа РЛС "Валдай".
"Птахи" Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці ворожих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму, у тому числі ворожій РЛС "Валдай", повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді у неділю, передає УНН.
Деталі
За наявними даними, у Чорноморському на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було уражено радіолокаційну станцію "Валдай".
Також під удар потрапив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, база зберігання та запуску морських безекіпажних катерів у Чорноморському на тимчасово окупованій території Криму.
"Вночі Птахи 1 ОЦ СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у ТОТ, в т.ч. сучасну хробачу приблуду: РЛС Валдай (Чорноморське, ТОТ, АР Крим); пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим); база зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), Черноморське, ТОТ, АР Крим)", - написав Бровді у Telegram.
Інших деталей щодо наслідків ударів або можливих втрат не повідомляється.
Нагадаємо
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва провів успішну операцію в окупованому Криму. Знищено низку дороговартісних систем ППО та інших військових об'єктів окупантів.