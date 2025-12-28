"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"

$41.930.00
49.430.00
ukenru
09:00 • 3144 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 10179 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 22318 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 37288 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 36054 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29617 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25435 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21339 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42222 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39660 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
6.9м/с
81%
735мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 6118 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 5162 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 18269 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo04:49 • 7892 перегляди
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях07:20 • 4084 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63833 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 115362 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 51191 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 81381 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 67438 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Куп'янськ
Київська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 11412 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 21841 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63833 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 24263 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 23684 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Сили безпілотних систем ЗСУ підтвердили ураження низки ворожих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей – ворожа РЛС "Валдай".

"Птахи" СБС уразили ворожі військові об'єкти в окупованому Криму: серед них - РЛС "Валдай"

"Птахи" Сил безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по низці ворожих військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму, у тому числі ворожій РЛС "Валдай", повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді у неділю, передає УНН.

Деталі

За наявними даними, у Чорноморському на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим було уражено радіолокаційну станцію "Валдай".

Також під удар потрапив пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки, база зберігання та запуску морських безекіпажних катерів у Чорноморському на тимчасово окупованій території Криму.

"Вночі Птахи 1 ОЦ СБС відпрацювали низку військових обʼєктів у ТОТ, в т.ч. сучасну хробачу приблуду: РЛС Валдай (Чорноморське, ТОТ, АР Крим); пункт управління комплексом радіолокаційної розвідки (Чорноморське, ТОТ, АР Крим); база зберігання та запуску МБЕК (морський безекіпажний катер), Черноморське, ТОТ, АР Крим)", - написав Бровді у Telegram.

Інших деталей щодо наслідків ударів або можливих втрат не повідомляється.

Нагадаємо

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва провів успішну операцію в окупованому Криму. Знищено низку дороговартісних систем ППО та інших військових об'єктів окупантів.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України
Збройні сили України
Крим