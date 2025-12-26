"Примари" ГУР успішно знищили російські системи ППО та інші військові об'єкти в Криму
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва провів успішну операцію в окупованому Криму. Знищено низку дороговартісних систем ППО та інших військових об'єктів окупантів.
Успішно уражені:
- пускова установка комплексу С-300В;
- радіолокаційна система РСП-6М2;
- командно-штабна машина “Редут-221” зі складу ЗРК “Бук-М3”;
- станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК “Бук-М3”.
Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів
14 грудня спецпідрозділ ГУР МО України провів успішну операцію у тимчасово окупованому Криму та зумів знешкодити важливі радіолокаційні системи росіян.