"Примари" ГУР успішно знищили російські системи ППО та інші військові об'єкти в Криму

$41.930.22
49.430.26
ukenru
12:21 • 3474 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18 • 14222 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40 • 12445 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39 • 11003 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07 • 14350 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
09:23 • 17349 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
08:30 • 32222 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
08:22 • 16491 перегляди
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
08:10 • 30276 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
26 грудня, 06:47 • 15933 перегляди
"Багато може вирішитися до нового року": Зеленський анонсував можливу зустріч з Трампом найближчим часом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4м/с
88%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай перетворив росію на сировинний придаток після вторгнення в Україну - ЦПД26 грудня, 03:10 • 19849 перегляди
Кім Чен Ин заявив про намір модернізувати оборонний сектор КНДР26 грудня, 03:43 • 15227 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 13011 перегляди
Ситуація в енергосистемі України поступово покращується - голова Укренерго09:49 • 15674 перегляди
рф завдала ракетний удар по Умані: шестеро травмованих, серед них двоє дітей10:19 • 4998 перегляди
Публікації
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
11:18 • 14196 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
08:30 • 32209 перегляди
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Ексклюзив
08:10 • 30266 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 86191 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 86909 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Манфред Вебер
Борис Пісторіус
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Миколаївська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video08:06 • 13317 перегляди
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 22363 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 26090 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 27030 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 30058 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
IRIS-T
MIM-104 Patriot
Mercedes-Benz Zetros

"Примари" ГУР успішно знищили російські системи ППО та інші військові об'єкти в Криму

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва провів успішну операцію в окупованому Криму. Знищено низку дороговартісних систем ППО та інших військових об'єктів окупантів.

"Примари" ГУР успішно знищили російські системи ППО та інші військові об'єкти в Криму

Напередодні Різдва спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" провів успішну операцію в тимчасово окупованому Криму, знищивши низку дороговартісних систем протиповітряної оборони та інших військових об’єктів російських окупантів. Головне управління розвідки МО України, пише УНН.

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" напередодні Різдва Христового знову навідались до тимчасово окупованого Криму та спалили низку дороговартісних цілей російських загарбників

- йдеться у повідомленні.

Успішно уражені:

  • пускова установка комплексу С-300В;
    • радіолокаційна система РСП-6М2;
      • командно-штабна машина “Редут-221” зі складу ЗРК “Бук-М3”;
        • станція радіолокації РПН 9С36М зі складу ЗРК “Бук-М3”.

          Також мисливці ГУР завдали удару по ворожій захисній конструкції для озброєння і військової техніки, довкола якої шастали двоє російських окупантів

          - додали у розвідці.

          Нагадаємо

          14 грудня спецпідрозділ ГУР МО України провів успішну операцію у тимчасово окупованому Криму та зумів знешкодити важливі радіолокаційні системи росіян.

          Ольга Розгон

          Війна в Україні
          Техніка
          Повітряна тривога
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Головне управління розвідки Міністерства оборони України
          С-300
          Крим