"Примари" ГУР знищили російські РЛС у Криму, "видерши очі" комплексу С-400 "Тріумф"
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР МО України провів успішну операцію у тимчасово окупованому Криму та зумів знешкодити важливі радіолокаційні системи росіян.
Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 13 грудня 2025 року провів успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, вполювавши дві дороговартісні радіолокаційні системи російських окупантів. Про це ГУР повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Внаслідок точних ударів були знищені РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, остання з яких входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
За повідомленням ГУР, ця операція є черговим свідченням професіоналізму українських спецпризначенців і частиною методичної демілітаризації Криму, особливо його систем протиповітряної оборони.
