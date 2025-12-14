$42.270.00
Ексклюзив
12:56 • 1542 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
10:14 • 6476 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 30196 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 54588 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 38965 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 38533 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 31534 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 19777 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 18797 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 16472 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
"Примари" ГУР знищили російські РЛС у Криму, "видерши очі" комплексу С-400 "Тріумф"

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Спецпідрозділ ГУР МО України провів успішну операцію у тимчасово окупованому Криму та зумів знешкодити важливі радіолокаційні системи росіян.

"Примари" ГУР знищили російські РЛС у Криму, "видерши очі" комплексу С-400 "Тріумф"

Спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" 13 грудня 2025 року провів успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, вполювавши дві дороговартісні радіолокаційні системи російських окупантів. Про це ГУР повідомило у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.

Деталі

Внаслідок точних ударів були знищені РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" та 96Л6, остання з яких входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

За повідомленням ГУР, ця операція є черговим свідченням професіоналізму українських спецпризначенців і частиною методичної демілітаризації Криму, особливо його систем протиповітряної оборони.

Сили оборони уразили афіпський НПЗ, нафтобазу в урюпінську та низку військових об’єктів рф14.12.25, 12:01 • 1990 переглядiв

Степан Гафтко

