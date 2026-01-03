Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро

Фото: Reuters

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес відвідала росію на тлі заяв США про захоплення президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес перебуває в росії, повідомили в суботу чотири джерела, знайомі з її пересуваннями, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що президента Ніколаса Мадуро захопили війська США після нападу на країну - пише видання.

Тим часом брат Делсі Родрігес, голова Національних зборів Венесуели Хорхе Родрігес, за даними трьох джерел Reuters, перебуває в Каракасі. Публічно він не з’являвся з моменту нападу.

Раніше того ж дня Делсі Родрігес виступила з аудіозверненням на державному телебаченні, у якому закликала надати докази того, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес живі.

Нагадаємо

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".