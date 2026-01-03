Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро

$42.170.00
49.550.00
ukenru
15:04 • 454 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
13:18 • 6394 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 29493 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 54339 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 55347 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 76068 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 44335 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 72424 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 101509 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 68383 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
2.7м/с
75%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Продовження війни вигідне для путіна, що дратує Трампа - Politico3 січня, 05:40 • 21396 перегляди
Атака дронів на Київщині: є пошкодження в Обухівському районі3 січня, 07:38 • 17459 перегляди
Жінку, виявлену під завалами харківського багатоповерхового будинку, ідентифікували як матір загиблого хлопчика3 січня, 08:11 • 11795 перегляди
Президент Чехії обговорить антиукраїнські заяви спікера парламенту на урядовому рівні10:18 • 8526 перегляди
Рубіо заявив, що Мадуро вже перебуває під вартою у США, а військові дії у Венесуелі завершено11:32 • 16357 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 45103 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 63891 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 78310 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 214219 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135929 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Польща
Харків
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 45638 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 55973 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 55035 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 135933 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 51599 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
Дипломатка

Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Делсі Родрігес прибула до росії після того, як президент США заявив про захоплення Ніколаса Мадуро. Брат Родрігес, голова Національних зборів, перебуває в Каракасі.

Віце-президентка Венесуели відвідала росію після заяви США про захоплення Мадуро
Фото: Reuters

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес відвідала росію на тлі заяв США про захоплення президента Ніколаса Мадуро. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Віце-президентка Венесуели Делсі Родрігес перебуває в росії, повідомили в суботу чотири джерела, знайомі з її пересуваннями, після того, як президент Дональд Трамп заявив, що президента Ніколаса Мадуро захопили війська США після нападу на країну

- пише видання.

Тим часом брат Делсі Родрігес, голова Національних зборів Венесуели Хорхе Родрігес, за даними трьох джерел Reuters, перебуває в Каракасі. Публічно він не з’являвся з моменту нападу.

Раніше того ж дня Делсі Родрігес виступила з аудіозверненням на державному телебаченні, у якому закликала надати докази того, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес живі.

Нагадаємо

Генеральний прокурор США Пам Бонді оголосила, що Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес постануть перед американським судом за наркотероризм та незаконний обіг зброї. Мадуро вже затриманий та буде доставлений до Нью-Йорка після операції, проведеної армійською групою спеціальних операцій "Дельта".

Алла Кіосак

ПолітикаНовини Світу
Дипломатка
Пем Бонді
Ніколас Мадуро
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Нью-Йорк