Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро

Фото: Reuters

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Россию на фоне заявлений США о захвате президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро был захвачен войсками США после нападения на страну - пишет издание.

Тем временем брат Делси Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, по данным трех источников Reuters, находится в Каракасе. Публично он не появлялся с момента нападения.

Ранее в тот же день Делси Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, в котором призвала предоставить доказательства того, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.

Напомним

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".