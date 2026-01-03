$42.170.00
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро

Киев • УНН

 • 214 просмотра

Делси Родригес прибыла в Россию после того, как президент США заявил о захвате Николаса Мадуро. Брат Родригес, глава Национальной ассамблеи, находится в Каракасе.

Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро
Фото: Reuters

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Россию на фоне заявлений США о захвате президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро был захвачен войсками США после нападения на страну

- пишет издание.

Тем временем брат Делси Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, по данным трех источников Reuters, находится в Каракасе. Публично он не появлялся с момента нападения.

Ранее в тот же день Делси Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, в котором призвала предоставить доказательства того, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.

Напомним

Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".

Алла Киосак

