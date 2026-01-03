Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро
Киев • УНН
Делси Родригес прибыла в Россию после того, как президент США заявил о захвате Николаса Мадуро. Брат Родригес, глава Национальной ассамблеи, находится в Каракасе.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес посетила Россию на фоне заявлений США о захвате президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Подробности
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что президент Николас Мадуро был захвачен войсками США после нападения на страну
Тем временем брат Делси Родригес, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, по данным трех источников Reuters, находится в Каракасе. Публично он не появлялся с момента нападения.
Ранее в тот же день Делси Родригес выступила с аудиообращением на государственном телевидении, в котором призвала предоставить доказательства того, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес живы.
Напомним
Генеральный прокурор США Пам Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед американским судом за наркотерроризм и незаконный оборот оружия. Мадуро уже задержан и будет доставлен в Нью-Йорк после операции, проведенной армейской группой специальных операций "Дельта".