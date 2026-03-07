В Харькове уже 4 погибших после ракетного удара россиян по многоэтажке
Киев • УНН
Спасатели деблокировали четвертое тело из-под завалов пятиэтажки в Харькове. Ранения получили 10 человек, среди которых трое детей, поиски продолжаются.
Спасательные службы деблокировали тело четвертой жертвы из-под завалов жилого дома в Киевском районе Харькова, который ночью подвергся прямому попаданию российской баллистической ракеты. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил обнаружение еще одного погибшего, отметив, что поисковая операция продолжается. Об этом пишет УНН.
Подробности
Сейчас известно о 10 пострадавших, среди которых двое детей – мальчики 6 и 11 лет, а также 17-летняя девушка, в то же время спасателям удалось вытащить живыми четырех человек.
Разрушение жилого сектора и ход спасательных работ
Удар баллистикой привел к полному разрушению подъезда пятиэтажки с первого по пятый этажи, а также серьезно повредил конструкции квартир в соседнем доме. На месте происшествия возник масштабный пожар. По предварительным расчетам, под обломками здания могут оставаться еще несколько жителей, чья судьба пока неизвестна.
Сейчас прокуроры документируют последствия попадания ракеты в Киевском районе Харькова.
