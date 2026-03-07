Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в комментарии для CBS News заявила, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной остается реальной целью. Это заявление прозвучало на фоне информации о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные относительно позиций американских войск. Об этом пишет УНН.

На прямой вопрос журналистов о том, выражал ли Дональд Трамп свое разочарование Путину из-за поддержки иранской стороны, Кэролайн Ливитт воздержалась от детальных комментариев.

Она отметила, что президент самостоятельно осветит этот вопрос в прямой коммуникации, не опровергая факт напряженности в отношениях из-за этого инцидента. Ситуация осложняется тем, что разведданные передаются Ирану в разгар его прямого военного конфликта с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке.

Мир между Россией и Украиной остается достижимым, несмотря на сообщения о том, что Россия предоставляет Ирану разведывательные данные о позициях США. Я позволю президенту поговорить об этом напрямую