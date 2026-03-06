Силы обороны уничтожили вертолет Ка-27, поразили район сосредоточения ОТРК "Искандер" в Крыму и средства ПВО врага

Подразделения Сил обороны поразили вертолет Ка-27, район сосредоточения ОТРК "Искандер", средства ПВО и другие цели врага, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины 5-го и в ночь на 6-е марта нанесли серию ударов по военным объектам противника.

В результате поражены элементы противовоздушной обороны противника – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Акимовки (ТОТ Запорожской обл.), зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Волновахи (ТОТ Донецкой обл.), а также пусковая установка ЗРК С-300 в районе Стрелкового (ТОТ Херсонской обл.) - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли удар по району сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного (ТОТ АР Крым), по полигону "Восточный" в районе Новопетровки (ТОТ Запорожской обл.), а также сосредоточению живой силы противника вблизи Колотыловки (Белгородская обл., рф). Потери врага уточняются, добавили в Генштабе.

Среди прочего поражен склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки (ТОТ Херсонской обл.).

Также нанесен удар по посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. Во время проведения мероприятий дополнительно уничтожен вертолет Ка-27. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются, резюмировали в Генштабе.