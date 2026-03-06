$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 26882 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 26018 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 45827 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 22297 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21781 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20976 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19758 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20113 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17452 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Силы обороны уничтожили вертолет Ка-27, поразили район сосредоточения ОТРК "Искандер" в Крыму и средства ПВО врага

Киев • УНН

 • 470 просмотра

Подразделения Сил обороны Украины поразили вертолет Ка-27, район сосредоточения ОТРК "Искандер" и средства ПВО. Также уничтожен склад боеприпасов и нанесены удары по скоплениям живой силы врага.

Силы обороны уничтожили вертолет Ка-27, поразили район сосредоточения ОТРК "Искандер" в Крыму и средства ПВО врага

Подразделения Сил обороны поразили вертолет Ка-27, район сосредоточения ОТРК "Искандер", средства ПВО и другие цели врага, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Подразделения Сил обороны Украины 5-го и в ночь на 6-е марта нанесли серию ударов по военным объектам противника.

В результате поражены элементы противовоздушной обороны противника – зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" в районе Акимовки (ТОТ Запорожской обл.), зенитный ракетный комплекс "Тор" в районе Волновахи (ТОТ Донецкой обл.), а также пусковая установка ЗРК С-300 в районе Стрелкового (ТОТ Херсонской обл.) 

- говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"06.03.26, 20:30 • 2010 просмотров

Кроме того, подразделения Сил обороны нанесли удар по району сосредоточения оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" 12-й отдельной ракетной бригады в районе Курортного (ТОТ АР Крым), по полигону "Восточный" в районе Новопетровки (ТОТ Запорожской обл.), а также сосредоточению живой силы противника вблизи Колотыловки (Белгородская обл., рф). Потери врага уточняются, добавили в Генштабе.

Среди прочего поражен склад хранения боеприпасов в районе Новоалексеевки (ТОТ Херсонской обл.).

Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на ВОТ и в РФ06.03.26, 20:44 • 1726 просмотров

Также нанесен удар по посту технического наблюдения на самоподъемной буровой установке "Сиваш" в акватории Черного моря. Во время проведения мероприятий дополнительно уничтожен вертолет Ка-27. Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Запорожская область
Ракетный комплекс "Тор
Ракетный комплекс "Панцирь"
Херсонская область
Волноваха
9К720 Искандер
Ракетная система С-300
Черное море
Крым