15:35 • 19434 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 24136 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 24624 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 43633 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 21426 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21225 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 20518 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19497 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 19924 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17247 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на ВОТ и в РФ

Киев • УНН

 • 464 просмотра

Силы обороны Украины 4-го и 5-го марта поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. Уничтожен также командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА.

Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на ВОТ и в РФ

В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 4-го и в ночь на 5-е марта нанесли поражение ряду важных объектов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В частности, поражен склад боеприпасов в районе Бердянского (ТОТ Донецкой обл.), а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском во временно оккупированном Крыму.

Кроме того, нанесено поражение объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск: складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на ТОТ Запорожской обл.) и Приазовском на ТОТ Донетчины, а также складу горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя

- говорится в сообщении.

Также поражены объекты управления и военной инфраструктуры противника: командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области, пункт управления БпЛА противника в Муроме (Белгородская обл. РФ), вышка связи в Приморске (ТОТ Запорожской обл.).

Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия по уничтожению военной инфраструктуры, логистики и пунктов управления российских оккупационных войск

- отметили в Генштабе.

В Генштабе подтвердили повреждение двух российских фрегатов "адмирал эссен" и "адмирал макаров"06.03.26, 20:30 • 870 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
Донецкая область
Запорожская область
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе
Крым
Бердянск
Мариуполь