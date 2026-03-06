Силы обороны поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на ВОТ и в РФ
Киев • УНН
Силы обороны Украины 4-го и 5-го марта поразили склады боеприпасов и горючего оккупантов на временно оккупированных территориях и в РФ. Уничтожен также командно-наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА.
В рамках снижения наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины 4-го и в ночь на 5-е марта нанесли поражение ряду важных объектов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В частности, поражен склад боеприпасов в районе Бердянского (ТОТ Донецкой обл.), а также место разгрузки боеприпасов в Гвардейском во временно оккупированном Крыму.
Кроме того, нанесено поражение объектам материально-технического обеспечения оккупационных войск: складам материально-технических средств в Бердянске и Шевченковском на ТОТ Запорожской обл.) и Приазовском на ТОТ Донетчины, а также складу горюче-смазочных материалов в районе Мариуполя
Также поражены объекты управления и военной инфраструктуры противника: командно-наблюдательный пункт в районе Гуляйполя Запорожской области, пункт управления БпЛА противника в Муроме (Белгородская обл. РФ), вышка связи в Приморске (ТОТ Запорожской обл.).
Степень нанесенного ущерба и другие результаты уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия по уничтожению военной инфраструктуры, логистики и пунктов управления российских оккупационных войск
