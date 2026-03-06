Сили оборони уразили склади боєприпасів і пального окупантів на ТОТ та в рф

У рамках зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони України 4-го та у ніч на 5-е березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зокрема уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (ТОТ Донецької обл.), а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл.) та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя - йдеться у повідомленні.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. рф), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ - зазначили у Генштабі.

У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”