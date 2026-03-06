$43.810.09
15:35
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Сили оборони уразили склади боєприпасів і пального окупантів на ТОТ та в рф

Київ • УНН

 26 перегляди

Сили оборони України 4-го та 5-го березня уразили склади боєприпасів та пального окупантів на тимчасово окупованих територіях та в РФ. Знищено також командно-спостережний пункт та пункт управління БПЛА.

Сили оборони уразили склади боєприпасів і пального окупантів на ТОТ та в рф

У рамках зниження наступальних можливостей російського агресора підрозділи Сил оборони України 4-го та у ніч на 5-е березня завдали ураження низці важливих об’єктів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Зокрема уражено склад боєприпасів у районі Бердянського (ТОТ Донецької обл.), а також місце розвантаження боєприпасів у Гвардійському  у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, завдано ураження об’єктам матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ: складам матеріально-технічних засобів у Бердянську та Шевченківському на ТОТ Запорізької обл.) та Приазовському на ТОТ Донеччини, а також складу пально-мастильних матеріалів у районі Маріуполя

- йдеться у повідомленні.

Також уражено об’єкти управління та військової інфраструктури противника: командно-спостережний пункт у районі Гуляйполя Запорізької області, пункт управління БпЛА противника у Муромі (Бєлгородська обл. рф), вежу зв’язку у Приморську (ТОТ Запорізької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи зі знищення військової інфраструктури, логістики та пунктів управління російських окупаційних військ

- зазначили у Генштабі.

У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”06.03.26, 20:30 • 412 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Запорізька область
Збройні сили України
Гуляйполе
Крим
Бердянськ
Маріуполь