ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
15:23 • 21950 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
13:05 • 23132 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 41209 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 20412 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 20753 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 20130 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 19314 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 19788 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17096 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"6 березня, 09:52
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів14:46
У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Генштаб підтвердив пошкодження фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров" Чорноморського флоту рф внаслідок атаки 2 березня. Ступінь пошкоджень та інформація про інші судна уточнюються.

У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”

У результаті атаки 2 березня у краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров". Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.

За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров" 

- йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.

Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України 

- додали у Генштабі.

СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську04.03.26, 14:44 • 45817 переглядiв

Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ були пошкоджені 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Повідомлялось про загибель 3 російських військових, ще 16 поранено.

Антоніна Туманова

Україна