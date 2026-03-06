У Генштабі підтвердили пошкодження двох російських фрегатів “адмирал ессен” та “адмирал макаров”
Київ • УНН
Генштаб підтвердив пошкодження фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров" Чорноморського флоту рф внаслідок атаки 2 березня. Ступінь пошкоджень та інформація про інші судна уточнюються.
У результаті атаки 2 березня у краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров". Про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
За результатами додаткового аналізу завданих 2 березня 2026 року уражень військово-морської бази "Новоросійськ" у Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження двох кораблів чорноморського флоту рф – фрегатів "адмирал ессен" та "адмирал макаров"
За даними Генштабу, ступінь пошкоджень уточнюється. Триває аналіз даних щодо можливих пошкоджень інших суден російських окупантів.
Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України
Додатково
Через атаку понад 200 БПЛА на російське місто новоросійськ були пошкоджені 5 кораблів, серед них 2 носії ракет "Калібр". Повідомлялось про загибель 3 російських військових, ще 16 поранено.