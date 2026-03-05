$43.720.26
50.830.37
ukenru
Ексклюзив
12:41 • 15373 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 31893 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 30801 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 31424 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 49977 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 22154 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 45386 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 75555 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 96836 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82484 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Співачка MILA NITICH випустила українську версію пісні "Каюсь", яка пройшла з нею понад півтора десятиліття. Переклад відкрив у композиції новий, універсальний сенс про прийняття та прощення.

MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років

Українська співачка MILA NITICH презентує українську версію пісні "Каюсь" - композиції, яка з’явилася в її житті ще у 18 років і пройшла разом зі співачкою понад півтора десятиліття. Колись дуже особиста історія сьогодні звучить як сповідь про прийняття, прощення і вміння йти далі. Артистка зізнається: переклад був ризиком, але саме він відкрив у пісні новий, глибший і універсальний сенс, передає УНН з посиланням на пресслужбу знаменитості.

Деталі

Пісня "Каюсь" народилася для виконавиці у дуже ранній період життя. Тоді вона буквально виборювала її місце у своєму репертуарі - і ця боротьба стала частиною історії композиції.

Ця пісня з’явилась у моєму житті надто рано - у 18 років. Я дуже добре пам’ятаю, як буквально виборювала для неї місце у своєму репертуарі з Володимиром Бебешко. Він не хотів її брати, вважав, що цю пісню для мене тоді  зарано співати. А я впиралась і відстоювала її, бо відчувала, що вона моя. Спочатку я закладала в неї одну, дуже особисту історію - історію своїх батьків. Але сьогодні я розумію: зараз у цій пісні зовсім інші сенси. Вона - не про конкретну людину. Вона - про кожного з нас

- говорить MILA NITICH.

Довгий час співачка не наважувалася перекладати "Каюсь" українською. Її лякала відповідальність - не зруйнувати тонку емоцію і не втратити глибину, адже невдалі переклади часто позбавляють пісні сили. Рішення з’явилося несподівано під час студійної зустрічі з поетом і автором текстів Гідаятом Сеїдовим - вони просто зібралися писати нову музику.

Я дуже хвилювалася, щоб пісня не була спаплюжена. Ми всі знаємо, як інколи переклади роблять пісні гіршими. Але я чомусь знала, що він зможе знайти ті слова, які донесуть справжню суть. Коли я прочитала готовий текст - я просто заплакала. Реально. Бо відчула: пісня отримала зовсім інший сенс 

- згадує артистка.

Саме тоді співачка усвідомила: "Каюсь" - це не про чергову любовну драму. Це пісня про внутрішній діалог, про розірване нутро кожного з нас, про втрати, біль і ті події, після яких ми вже ніколи не стаємо колишніми.

Я зрозуміла, що ця пісня написана про кожного з нас. Про те, що мені є в чому покаятися - перед Богом і перед собою. І що єдина людина, яку я повинна пробачити у своєму житті, - це я сама. Вона звучить настільки глибоко і широко, що кожен знайде в ній свою історію. Такі пісні в житті трапляються дуже рідко

 - каже MILA.

Реакція слухачів лише підтвердила це відчуття: люди зізнаються, що слухають "Каюсь" по кілька разів на день і не можуть стримати сліз. Для співачки це і є головна цінність музики - здатність торкатися найглибших струн душі.

Колись мені сказали, що музику треба писати таку, яка чіпляє людину за хребет. Для мене хіт - це не швидка і не танцювальна пісня. Хіт - це те, що зачіпає серце. Я завжди знала, що "Каюсь" народжена, щоб залишитися в серцях людей

- підкреслює виконавиця.

Сьогодні "Каюсь" MILA називає піснею про прийняття. Про момент, коли вже неможливо нічого змінити - і залишається лише покаятися, попросити пробачення і йти далі. Перші слова композиції - "Я не шкодую ні про що" - вона вважає особистими й такими, що напряму стосуються її власної історії.

Я справді сьогодні ні про що не шкодую. Я розумію, що все відбулося не просто так - саме в той час і саме в тому місці, не раніше і не пізніше. Я сьогодні така, якою стала, бо пройшла весь цей шлях. Яким би болючим, важким чи безнадійним він іноді не здавався, у кожен момент мого життя він був потрібен для того, щоб прийти сьогодні до себе такої, якою я є

- зізнається співачка.

Окрему подяку співачка висловлює Сергію Могилевському, який працював над саундом, та всій команді, що долучилася до створення пісні. Вона переконана: сьогодні "Каюсь" звучить не як історія про стосунки між двома людьми, а як сповідь про шлях, біль, прийняття і найскладніше мистецтво в житті - пробачити собі за прийняті рішення.

"Знайшла кохання на схилі літ" - Лілія Сандулеса таємно вийшла заміж вп'яте під час війни20.02.26, 15:28 • 25122 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite