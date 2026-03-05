Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані

Іран значно розширив масштаб військових ударів у регіоні, застосовуючи ракети та безпілотники проти низки держав і військових об’єктів на Близькому Сході. Атаки торкнулися, як безпосередніх противників Тегерана, так і об’єктів союзників США у регіоні. Це стало одним із наймасштабніших витків ескалації за останні роки і викликало занепокоєння щодо можливого переростання конфлікту у ширшу регіональну війну.

Масштаб ескалації

Іран завдав ракетних і дронових ударів або намагався атакувати низку держав Близького Сходу та Кавказу. Серед країн, які опинилися під атаками або були ціллю іранських ударів – Ізраїль, Об’єднані Арабські Емірати, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудівська Аравія, Йорданія, Ірак, Сирія, Азербайджан та Туреччина. У більшості випадків удари були спрямовані на військові об’єкти, американські бази, енергетичну інфраструктуру або стратегічні об’єкти, зокрема нафтопереробні підприємства та аеропорти.

Ця кампанія стала відповіддю на удари по іранських об’єктах та посилення військової присутності США і союзників у регіоні.

Ізраїль – головна ціль атак

Найбільша кількість ударів припала на Ізраїль. Іран використовував ракети та безпілотники, намагаючись уразити військові об’єкти, системи ППО та інфраструктуру.

Більшість атак була перехоплена ізраїльською системою протиповітряної оборони, однак частина дронів і ракет змогла досягти цілей або впасти на території країни. Ізраїль у відповідь здійснював удари по іранських військових об’єктах та інфраструктурі, що призвело до подальшого загострення.

Удари по об’єктах США у регіоні

Окрім Ізраїлю, Іран атакував об’єкти, пов’язані зі Сполученими Штатами. Йдеться насамперед про військові бази або інфраструктуру, де розміщуються американські військові.

Зокрема, удари були зафіксовані по базах у Сирії та Іраку, де розташовані сили міжнародної коаліції. За повідомленнями військових джерел, частина атак була здійснена за допомогою ударних безпілотників і ракет. Унаслідок цих атак повідомлялося про втрати серед американських військових.

Саудівська Аравія та енергетична інфраструктура

Окремою ціллю стали об’єкти нафтової інфраструктури у країнах Перської затоки. Під час ескалації удари було завдано по нафтопереробних потужностях у Саудівській Аравії.

Ці атаки викликали різке зростання цін на нафту на світових ринках, оскільки будь-які удари по енергетичній інфраструктурі регіону можуть вплинути на глобальні поставки.

Іранський безпілотник пошкодив частину даху посольства США в Саудівській Аравії - ЗМІ

Ризики для Перської затоки

Ще одним фактором напруження стала ситуація в Ормузькій протоці – стратегічному маршруті транспортування нафти. Через ризик атак на танкери або блокування протоки ринок почав реагувати підвищенням цін на нафту.

Навіть короткострокове блокування протоки може мати глобальні економічні наслідки.

Міжнародна реакція

США, Велика Британія та низка союзників посилили військову присутність у регіоні та розгорнули додаткові системи протиповітряної оборони.

Вашингтон заявляє, що його операції спрямовані на стримування іранської військової активності та захист союзників. Водночас частина держав закликає до дипломатичного врегулювання, побоюючись, що подальша ескалація може втягнути у конфлікт нові країни.

Ризик ширшої війни

Події останніх днів показали, що конфлікт поступово виходить за межі двостороннього протистояння і може перерости у ширший регіональний конфлікт.

З огляду на участь США, Ізраїлю, Ірану та потенційне залучення інших держав Близького Сходу, експерти попереджають про ризик масштабної війни, наслідки якої можуть вплинути не лише на регіон, а й на глобальну економіку та безпеку.

Найближчі тижні можуть стати вирішальними для того, чи вдасться сторонам зупинити ескалацію, або ж конфлікт продовжить розширюватися.

Нагадаємо

Внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту Нахічевані постраждали 4 особи, їх госпіталізовано. Стан потерпілих стабільний, травми не загрожують життю.