Атака БПЛА Ірану на аеропорт в Азербайджані - постраждали 4 людини
Київ • УНН
Внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту Нахічевані постраждали 4 особи, їх госпіталізовано. Стан потерпілих стабільний, травми не загрожують життю.
Кількість постраждалих внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту азербайджанського міста Нахічевань становить 4 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство охорони здоров’я Азербайджану.
Деталі
Всіх постраждалих доставили в лікарню. Ними виявились:
- Асад Джафаров, 1998 року народження, житель села Нахрем Бабекського району, отримав закриту черепно-мозкову травму та баротравму в результаті вибухової хвилі під час роботи в аеропорту. У нього також виникли певні проблеми зі слухом;
- Мехді Асгаров, 1996 року народження, житель Джульфинського району, також отримав поранення під час інциденту. Він отримав
поранення в області плеча;
- Рейхана Валієва, 1986 року народження, жителька міста Нахічевань. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму та баротравму в
результаті вибухової хвилі;
- Зюльфукар Зюльфукаров, 1996 року народження, житель міста
Нахічевань. Він отримав тупу травму задньої поверхні грудної клітки в результаті вибуху.
За словами лікарів, стан потерпілих стабільний, їхні травми не загрожують життю. Медичні заклади вживають необхідних заходів, стан пацієнтів знаходиться під наглядом лікарів
Нагадаємо
У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.
Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало іранського посла з метою висловити протест. Також там заявили, що Баку залишає за собою право на відповідні заходи.