Ексклюзив
11:33 • 14 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 10318 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 31171 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 63003 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 71914 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 76711 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 41877 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 38938 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60968 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 83026 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
Атака БПЛА Ірану на аеропорт в Азербайджані - постраждали 4 людини

Київ • УНН

 170 перегляди

Внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту Нахічевані постраждали 4 особи, їх госпіталізовано. Стан потерпілих стабільний, травми не загрожують життю.

Атака БПЛА Ірану на аеропорт в Азербайджані - постраждали 4 людини

Кількість постраждалих внаслідок удару іранського БПЛА по аеропорту азербайджанського міста Нахічевань становить 4 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

Деталі

Всіх постраждалих доставили в лікарню. Ними виявились:

  Асад Джафаров, 1998 року народження, житель села Нахрем Бабекського району, отримав закриту черепно-мозкову травму та баротравму в результаті вибухової хвилі під час роботи в аеропорту. У нього також виникли певні проблеми зі слухом;
    Мехді Асгаров, 1996 року народження, житель Джульфинського району, також отримав поранення під час інциденту. Він отримав поранення в області плеча;
      Рейхана Валієва, 1986 року народження, жителька міста Нахічевань. Вона отримала закриту черепно-мозкову травму та баротравму в результаті вибухової хвилі;
        • Зюльфукар Зюльфукаров, 1996 року народження, житель міста Нахічевань. Він отримав тупу травму задньої поверхні грудної клітки в результаті вибуху.

          За словами лікарів, стан потерпілих стабільний, їхні травми не загрожують життю. Медичні заклади вживають необхідних заходів, стан пацієнтів знаходиться під наглядом лікарів

          - заявили в МОЗ Азербайджану.

          Нагадаємо

          У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.

          Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало іранського посла з метою висловити протест. Також там заявили, що Баку залишає за собою право на відповідні заходи.

          Євген Устименко

