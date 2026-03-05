Удар іранським дроном по аеропорту Нахічеваня - реакція Азербайджану не забарилась
Київ • УНН
МЗС Азербайджану засудило атаку іранським дроном на аеропорт Нахічеваня, яка пошкодила будівлю та поранила двох людей. Баку залишає за собою право на відповідні заходи.
Міністерство закордонних справ Азербайджану відреагувало на удар іранським дроном по аеропорту міста Нахічевань. У відомстві заявили, що Баку залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь, повідомляє УНН.
Деталі
У МЗС також зазначили, що один іранський дрон влучив у будівлю терміналу аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці, а інший безпілотник впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад.
Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, які призвели до пошкодження будівлі аеропорту та травмування двох цивільних осіб. Цей напад на територію Азербайджанської Республіки є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні
Крім того, МЗС Азербайджану викликало Надзвичайного і повноважного посла Ісламської Республіки Іран Моджтаба Демірчілу з метою висловити протест.
Водночас азербайджанські ЗМІ опублікували фото наслідків атаки на аеропорт в Нахічевані. Також стало відомо, що двоє людей отримали поранення.
Нагадаємо
У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.