Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 22601 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 52774 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
4 березня, 15:27 • 60846 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 66678 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 39406 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 37112 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 60296 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 82505 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69921 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Удар іранським дроном по аеропорту Нахічеваня - реакція Азербайджану не забарилась

Київ • УНН

 • 290 перегляди

МЗС Азербайджану засудило атаку іранським дроном на аеропорт Нахічеваня, яка пошкодила будівлю та поранила двох людей. Баку залишає за собою право на відповідні заходи.

Удар іранським дроном по аеропорту Нахічеваня - реакція Азербайджану не забарилась

Міністерство закордонних справ Азербайджану відреагувало на удар іранським дроном по аеропорту міста Нахічевань. У відомстві заявили, що Баку залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь, повідомляє УНН.

Деталі

У МЗС також зазначили, що один іранський дрон влучив у будівлю терміналу аеропорту в Нахічеванській Автономній Республіці, а інший безпілотник впав поблизу будівлі школи в селі Шакарабад.

Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, які призвели до пошкодження будівлі аеропорту та травмування двох цивільних осіб. Цей напад на територію Азербайджанської Республіки є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні

 - заявили у відомстві.

Крім того, МЗС Азербайджану викликало Надзвичайного і повноважного посла Ісламської Республіки Іран Моджтаба Демірчілу з метою висловити протест.

Водночас азербайджанські ЗМІ опублікували фото наслідків атаки на аеропорт в Нахічевані. Також стало відомо, що двоє людей отримали поранення.

Нагадаємо

У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном.

Євген Устименко

СвітПодії
Село
Сутички
Азербайджан
Іран