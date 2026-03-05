Іранський дрон залетів в Азербайджан, атаковано аеропорт у Нахічевані

У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське медіа APA.

Деталі

За даними азербайджанських ЗМІ, безпілотник був запущений з боку Ірану. Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється. В мережі з’явилось відео наслідків удару.

Додатково

Місто Нахічевань є столицею однойменної Нахічеванської Автономної Республіки, що входить до складу Азербайджану, але відділена від нього територією Вірменії, межує з Туреччиною та Іраном.

Населення автономії складає понад 470 тисяч людей, а у місті Нахічевань налічується 97 855 людей.

Нагадаємо

Військове керівництво Ірану спростовує запуск ракет у бік Туреччини. Це сталося після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила ракету, що летіла з Ірану.