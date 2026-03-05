$43.720.26
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 18517 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 47633 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 55730 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 62090 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 38048 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 36075 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59809 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82132 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 69521 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іранський дрон залетів в Азербайджан, атаковано аеропорт у Нахічевані

Київ • УНН

5 березня аеропорт у Нахічевані, Азербайджан, зазнав атаки іранським дроном. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

У четвер, 5 березня, аеропорт в азербайджанському місті Нахічевань зазнав атаки іранським дроном. Про це повідомляє УНН з посиланням на азербайджанське медіа APA.

Деталі

За даними азербайджанських ЗМІ, безпілотник був запущений з боку Ірану. Про загиблих і постраждалих наразі не повідомляється. В мережі з’явилось відео наслідків удару.

Додатково

Місто Нахічевань є столицею однойменної Нахічеванської Автономної Республіки, що входить до складу Азербайджану, але відділена від нього територією Вірменії, межує з Туреччиною та Іраном.

Населення автономії складає понад 470 тисяч людей, а у місті Нахічевань налічується 97 855 людей.

Нагадаємо

Військове керівництво Ірану спростовує запуск ракет у бік Туреччини. Це сталося після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила ракету, що летіла з Ірану.

Євген Устименко

СвітПодії
Сутички
НАТО
Вірменія
Азербайджан
Туреччина
Іран