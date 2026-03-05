Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО
Київ • УНН
Військове керівництво Ірану спростовує запуск ракет у бік Туреччини. Це сталося після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила ракету, що летіла з Ірану.
Військове керівництво Ірану стверджує, що не запускало жодних ракет у бік Туреччини, повідомили державні ЗМІ, після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила те, що Туреччина назвала ракетою, запущеною з Ірану в середу, пише УНН з посиланням на CNN.
Деталі
"Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої та дружньої країни, Туреччини, і заперечують будь-які запуски ракет у бік території цієї країни", - заявив Генеральний штаб Збройних сил Ірану, повідомляє державне інформаційне агентство Fars.
У середу турецькі офіційні особи заявили, що ракета пролетіла з Ірану через повітряний простір Іраку та Сирії, прямуючи до повітряного простору Туреччини, перш ніж була знищена.
Вважається, що інцидент, що стався в середу, став першим випадком, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в бік повітряного простору країни-члена, з моменту спалаху конфлікту на Близькому Сході минулими вихідними.
