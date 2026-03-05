Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО

$43.720.26
Ексклюзив
08:05 • 452 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 17159 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 45814 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 54270 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 60814 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 37621 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 35769 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 59639 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 82014 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідниками
3 березня, 15:45 • 69366 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Вартість транспортування американської нафти до Азії зросла до історичного максимуму
4 березня, 22:34
Десять країн Європи розроблять спільні плани евакуації населення на випадок війни з рф
4 березня, 23:15
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління
4 березня, 23:53
США та Іран могли вести таємні перемовини за спиною Ізраїлю, Нетаньягу вимагає пояснення
5 березня, 00:14
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці
04:30
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 15:27
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 54279 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в Україні
4 березня, 13:52
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 60822 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює
4 березня, 11:48
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ
4 березня, 11:44
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Керолайн Левітт
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережу
3 березня, 12:11
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Financial Times

Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Військове керівництво Ірану спростовує запуск ракет у бік Туреччини. Це сталося після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила ракету, що летіла з Ірану.

Іран заперечує запуск ракети в бік Туреччини після перехоплення НАТО

Військове керівництво Ірану стверджує, що не запускало жодних ракет у бік Туреччини, повідомили державні ЗМІ, після того, як протиповітряна оборона НАТО перехопила те, що Туреччина назвала ракетою, запущеною з Ірану в середу, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

"Збройні сили Ісламської Республіки Іран поважають суверенітет сусідньої та дружньої країни, Туреччини, і заперечують будь-які запуски ракет у бік території цієї країни", - заявив Генеральний штаб Збройних сил Ірану, повідомляє державне інформаційне агентство Fars.

Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану04.03.26, 14:07 • 5524 перегляди

У середу турецькі офіційні особи заявили, що ракета пролетіла з Ірану через повітряний простір Іраку та Сирії, прямуючи до повітряного простору Туреччини, перш ніж була знищена.

НАТО засудило Іран через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном04.03.26, 14:57 • 5332 перегляди

Вважається, що інцидент, що стався в середу, став першим випадком, коли сили НАТО перехопили іранську ракету, що летіла в бік повітряного простору країни-члена, з моменту спалаху конфлікту на Близькому Сході минулими вихідними.

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем04.03.26, 19:51 • 6876 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
НАТО
Ірак
Сирія
Туреччина
Іран