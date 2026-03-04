$43.450.22
Ексклюзив
12:44 • 744 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
09:19 • 11445 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 38535 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 68176 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 58104 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 62864 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 59178 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 33867 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 28320 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 26108 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
НАТО засудило Іран через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном

Київ • УНН

 • 22 перегляди

НАТО засуджує дії Ірану після того, як іранська балістична ракета була знешкоджена поблизу повітряного простору Туреччини. Туреччина проведе переговори з НАТО та союзниками.

НАТО засудило Іран через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном

НАТО засудило дії Ірану через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном після перехоплення ракети, пише УНН з посиланням на Sky News та AP.

Деталі

"Ми засуджуємо націлювання Ірану проти Туреччини. НАТО твердо підтримує всіх союзників, включаючи Туреччину, на тлі того, як Іран продовжує свої невибіркові атаки по всьому регіону", – сказала речниця НАТО Еллісон Харт, заяву якої цитує Sky News.

"Наша позиція стримування та оборони залишається сильною в усіх сферах, включаючи протиповітряну та протиракетну оборону", – сказала Харт.

Раніше сьогодні міністерство оборони Туреччини заявило, що протиповітряна оборона НАТО знешкодила іранську балістичну ракету, запущену в напрямку повітряного простору Туреччини.

Міністерство заявило, що Туреччина проведе переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, як зазначає AP, провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою після того, як іранську балістичну ракету, виявлену в середу, що летіла до повітряного простору Туреччини, було перехоплено.

Під час розмови з головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі Туреччина наголосила, що необхідно уникати "всіх кроків, які можуть привести до ескалації конфлікту та сприяти його поширенню", заявив турецький чиновник.

Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану04.03.26, 14:07 • 1892 перегляди

Юлія Шрамко

Світ
Сутички
НАТО
Хакан Фідан
Туреччина
Іран