НАТО засудило Іран через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном

НАТО засудило дії Ірану через запуск ракети в бік Туреччини, Анкара переговорила з Тегераном після перехоплення ракети, пише УНН з посиланням на Sky News та AP.

Деталі

"Ми засуджуємо націлювання Ірану проти Туреччини. НАТО твердо підтримує всіх союзників, включаючи Туреччину, на тлі того, як Іран продовжує свої невибіркові атаки по всьому регіону", – сказала речниця НАТО Еллісон Харт, заяву якої цитує Sky News.

"Наша позиція стримування та оборони залишається сильною в усіх сферах, включаючи протиповітряну та протиракетну оборону", – сказала Харт.

Раніше сьогодні міністерство оборони Туреччини заявило, що протиповітряна оборона НАТО знешкодила іранську балістичну ракету, запущену в напрямку повітряного простору Туреччини.

Міністерство заявило, що Туреччина проведе переговори з НАТО та іншими своїми союзниками після інциденту.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, як зазначає AP, провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою після того, як іранську балістичну ракету, виявлену в середу, що летіла до повітряного простору Туреччини, було перехоплено.

Під час розмови з головою МЗС Ірану Аббасом Арагчі Туреччина наголосила, що необхідно уникати "всіх кроків, які можуть привести до ескалації конфлікту та сприяти його поширенню", заявив турецький чиновник.

Туреччина заявила про нейтралізовану балістичну ракету, випущену з Ірану