3 березня, 18:22 • 17017 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 32378 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 26512 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 32329 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 36128 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
3 березня, 12:11 • 23981 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
3 березня, 11:55 • 22351 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 23994 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34402 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02 • 117127 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по Ірану

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Збройних силах Китаю назвали "п’ять уроків" ударів США та Ізраїля по Ірану. Китайські військові критикують США за військові операції проти Ірану.

Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по Ірану

Удари США та Ізраїлю по Ірану дають "п’ять уроків". Їх у соцмережі Х окреслила пресслужба Збройних сил Китаю, повідомляє УНН.

Деталі

Китайські військові критикують США за військові операції проти Ірану, використовуючи мультфільми та відео. Зокрема, "п’ять уроків" включають такі пункти:

  • найсмертельніша загроза: ворог всередині;
    • найдорожчий прорахунок: сліпа віра в мир;
      • найхолодніша реальність: логіка переваги вогневої потужності;
        • найжорстокіший парадокс: ілюзія перемоги;
          • абсолютна впевненість: самостійність.

            В одному з дописів, опублікованих через кілька годин після посту про "п’ять уроків", було зображено військового з мачете та ланцюгами, на землі лежить зламана емблема Організації об’єднаних націй, а на задньому плані гинуть діти. Допис супроводжувався підписом: "Руйнівник миру".

            Нагадаємо

            Міністерство національної оборони Китаю назвало США "найбільшим джерелом невизначеності для міжнародного ядерного порядку". Пекін закликав Вашингтон взяти на себе головну відповідальність за ядерне роззброєння.

            Президент назвав місце Китаю у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні02.03.26, 13:49 • 5020 переглядiв

            Вадим Хлюдзинський

            ПолітикаСвіт