Китай визначив "п'ять уроків" після ударів США та Ізраїля по Ірану
Київ • УНН
У Збройних силах Китаю назвали "п’ять уроків" ударів США та Ізраїля по Ірану. Китайські військові критикують США за військові операції проти Ірану.
Удари США та Ізраїлю по Ірану дають "п’ять уроків". Їх у соцмережі Х окреслила пресслужба Збройних сил Китаю, повідомляє УНН.
Деталі
Китайські військові критикують США за військові операції проти Ірану, використовуючи мультфільми та відео. Зокрема, "п’ять уроків" включають такі пункти:
- найсмертельніша загроза: ворог всередині;
- найдорожчий прорахунок: сліпа віра в мир;
- найхолодніша реальність: логіка переваги вогневої потужності;
- найжорстокіший парадокс: ілюзія перемоги;
- абсолютна впевненість: самостійність.
В одному з дописів, опублікованих через кілька годин після посту про "п’ять уроків", було зображено військового з мачете та ланцюгами, на землі лежить зламана емблема Організації об’єднаних націй, а на задньому плані гинуть діти. Допис супроводжувався підписом: "Руйнівник миру".
Нагадаємо
Міністерство національної оборони Китаю назвало США "найбільшим джерелом невизначеності для міжнародного ядерного порядку". Пекін закликав Вашингтон взяти на себе головну відповідальність за ядерне роззброєння.
