18:22 • 5436 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
16:32 • 11547 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
15:45 • 14147 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 19663 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 25986 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 20573 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 19607 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 22974 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 33621 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 110080 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Французький авіаносець "Шарль де Голль" змінив курс на Середземне море - Макрон

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передислокацію авіаносця "Шарль де Голль" з Балтійського моря до Середземного. Додатково на Близький Схід направлено винищувачі Rafale та системи ППО.

Французький авіаносець "Шарль де Голль" змінив курс на Середземне море - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що наказав авіаносцю "Шарль де Голль" перейти з Балтійського моря до Середземного моря, передає УНН із посиланням на AP.

Макрон сказав, що авіаносець супроводжуватиме авіакрило та фрегати.

Німеччина та Франція створили ядерну координаційну групу - Мерц02.03.26, 20:18 • 7444 перегляди

У попередньо записаній промові на французькому телебаченні Макрон додав, що протягом останніх кількох годин на Близькому Сході були розгорнуті винищувачі Rafale, системи протиповітряної оборони та повітряні радіолокаційні системи.

Франція відправить військовий корабель на Кіпр, Британія розглядає таку можливість - як Європа реагує на війну на Близькому Сході03.03.26, 17:00 • 3638 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Середземне море
Dassault Rafale
Балтійське море
Емманюель Макрон
Франція