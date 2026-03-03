Французький авіаносець "Шарль де Голль" змінив курс на Середземне море - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передислокацію авіаносця "Шарль де Голль" з Балтійського моря до Середземного. Додатково на Близький Схід направлено винищувачі Rafale та системи ППО.
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок заявив, що наказав авіаносцю "Шарль де Голль" перейти з Балтійського моря до Середземного моря, передає УНН із посиланням на AP.
Макрон сказав, що авіаносець супроводжуватиме авіакрило та фрегати.
У попередньо записаній промові на французькому телебаченні Макрон додав, що протягом останніх кількох годин на Близькому Сході були розгорнуті винищувачі Rafale, системи протиповітряної оборони та повітряні радіолокаційні системи.
