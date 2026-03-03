Франція відправить військовий корабель на Кіпр, Британія розглядає таку можливість - як Європа реагує на війну на Близькому Сході

Франція, за повідомленнями, направить на Кіпр військовий корабель, а Велика Британія розглядає можливість відправлення військового корабля на Кіпр для захисту авіабази королівських повітряних сил (RAF), пише УНН з посиланням на AP та The Guardian.

Деталі

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, пише The Guardian, розглядає можливість відправлення есмінця королівського флоту HMS Duncan на Кіпр для захисту авіабази Акротірі від майбутніх атак безпілотників.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, численні джерела повідомили, що розгортання військового корабля, який зараз знаходиться в Портсмуті, обговорюється як спосіб кращого захисту бази на Кіпрі.

HMS Duncan спеціалізується на операціях боротьби з безпілотниками і минулого місяця брав участь у випробувальних навчаннях біля узбережжя Уельсу, зіткнувшись з роєм дронів, перш ніж у п'ятницю там провели сімейний день.

Наразі жоден великий військовий корабель ВМС Великої Британії не знаходиться і не був відправлений на Близький Схід, попри те, що конфлікт триває вже четвертий день, а також висловлюються побоювання з приводу легкості, з якою було прорвано протиповітряну оборону Акротірі.

Учора близько опівночі один безпілотник, ймовірно запущений з території Лівану, контрольованої "Хезболлою", впав на злітно-посадкову смугу, після чого було перехоплено ще два безпілотники.

Як уточнює AP, безпілотник атакував британську базу RAF Акротірі невдовзі після опівночі в понеділок, завдавши лише незначних матеріальних збитків ангару для літаків. Ще два безпілотники перехопили британські військові літаки близько опівдня в понеділок після того, як їх підняли в повітря з цієї авіабази, повідомили офіційні особи.

Авіаносцю HMS Duncan знадобиться кілька днів, щоб дістатися до Кіпру з Портсмута, рухаючись зі швидкістю близько 30 вузлів.

Тим часом, як пише AP, кіпрські офіційні особи заявляють, що Франція направить на Кіпр військовий корабель для посилення протиповітряної оборони країни після того, як безпілотник Rashed атакував британську військову базу на східно-середземноморському острові. Франція також направить до країни додаткові наземні системи протидії безпілотникам та ракетам, підтвердили офіційні особи у вівторок.

Німеччина також позитивно відреагувала на прохання про направлення військового корабля, повідомили три офіційні особи, зазначає AP.

Обладнання прибуде на Кіпр якнайшвидше, заявили вони.

Греція направила на Кіпр чотири винищувачі F-16, а два її сучасні фрегати перебувають у дорозі.

ЄС намагається залишатися осторонь

Це, як пише Politico, відбувається на тлі того, "як ЄС не хоче бути втягнутим у американо-ізраїльську війну з Іраном", але "у нього може не бути вибору".

"З огляду на те, що безпілотник вдарив по британській авіабазі на Кіпрі, географічна близькість Європи до конфлікту може подолати початковий скептицизм багатьох її урядів щодо рішення Дональда Трампа, як він висловився в понеділок, "ліквідувати серйозну загрозу, яку цей жахливий терористичний режим становить для Америки"", пише видання.

Як зауважує видання, "досі реакція ЄС була вузько зосереджена на впливі на громадян ЄС на Близькому Сході - особливо враховуючи, що Тегеран розпочав хвилю контрударів по всьому регіону - та наслідках зростання цін на енергоносії, перебоїв у повітряному та морському транспорті та потенційному напливу біженців".

Ніби щоб проілюструвати, як Брюссель бачить свою обмежену роль у кризі, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише видання, у понеділок описала низку сфер, на яких вона зосереджується, "від енергетики до ядерної енергетики, від транспорту до міграції та безпеки". Вона сказала: "Ми повинні бути готові до наслідків".

За відсутності важелів впливу на ізраїльтян чи Трампа, фон дер Ляєн у понеділок скликала "колегію безпеки": рідкісне зібрання єврокомісарів, де кілька з них надають своїм колегам оновлену інформацію з питань, пов'язаних з поточною кризою. Після зустрічі Єврокомісія заявила, що планує реагувати на іранський конфлікт, підтримуючи країни ЄС та захищаючи європейців від його "негативних наслідків".

ЄС "обмінюється інформацією про те, що відбувається, та стежить за ситуацією", сказав дипломат ЄС, обізнаний з обговореннями. "За звичайних часів ми мали б розмовляти з американською адміністрацією. Ми мали б мати дорослу розмову з ізраїльтянами. Нічого з цього, здається, не можливо… ЄС обмежується другорядною роллю", - сказав він.

На практиці цілі Єврокомісії, як зазначається, зводяться до допомоги країнам блоку в евакуації своїх громадян з регіону та моніторингу будь-яких перебоїв у повітряному сполученні та ключових морських маршрутах, таких як Ормузька протока, через яку проходять поставки нафти та скрапленого природного газу з країн Перської затоки.

Європейські уряди намагаються вивезти своїх громадян з регіону на тлі серйозних проблем із подорожами. Посадовець ЄС повідомив, що в Брюсселі також є стурбованість щодо впливу близькосхідного конфлікту, який знову розпалює кризу біженців. Комісар ЄС з питань міграції Магнус Бруннер провів у понеділок переговори з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом щодо цієї ситуації.

Понад третину рейсів на Близький Схід знову скасовано, у регіоні застрягли десятки тисяч людей

Розвідувальні оцінки вказують на підвищений ризик здійснення Іраном терористичних атак у Європі, повідомив другий дипломат ЄС.

ЄС також контролюватиме ціни та рівень поставок енергоносіїв. Єврокомісія має скликати робочу групу з питань енергетики з країнами ЄС, співпрацюючи з Міжнародним енергетичним агентством, перша зустріч якої очікується цього тижня. Головний у ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен сьогодні вирушає до Азербайджану, щоб обговорити енергетичні зв'язки ЄС, на тлі того, як постачання до Європи стикається з черговим стисненням через те, що Іран, США та Ізраїль обрушуються на узбережжя Перської затоки. Видання пише, що конфлікт може перешкодити зусиллям ЄС щодо диверсифікації постачання енергоносіїв від росії та Сполучених Штатів після того, як Катар - ключовий альтернативний постачальник - припинив виробництво на найбільшому у світі заводі з виробництва СПГ.

Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі

При цьому ЄС ще публічно не розглядав питання про те, як посилити оборону Кіпру. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, виступаючи в парламенті в понеділок, заявив, що країни Перської затоки звернулися за допомогою до країн ЄС, "зокрема, в секторі протиповітряної оборони та захисту від безпілотників". Але Нікосія, як пише видання, не активувала положення ЄС про колективну оборону 42.7 - подібне до статті 5 НАТО, де всі члени приходять на допомогу одному зі своїх союзників - як це зробила Франція після терористичних атак у Батаклані в Парижі у 2015 році.

"Якби Кіпр це зробив, цей крок міг би сигналізувати про те, що блок став стороною у війні", пише видання.

Реагувати на загрози Кіпру залишилося за Грецією, а Афіни відправили на острів два фрегати та пару винищувачів F-16, який знаходиться менш ніж за 500 кілометрів від Ізраїлю, зазначає видання.

Кіпр, який протягом шести місяців головує в Раді ЄС, у вівторок мав провести засідання групи з комплексного політичного реагування на кризу (IPCR), щоб "розглянути наслідки розвитку ситуації", повідомив третій дипломат ЄС, обізнаний з підготовкою. IPCR раніше скликалася для реагування на пандемію Covid та повномасштабне вторгнення росії в Україну, серед інших криз.

"Неприємна правда полягає в тому, що ЄС не має достатніх важелів впливу в регіоні, щоб зробити якісь значущі кроки", - зауважує Politico.

"Це те, до чого США та Ізраїль готувалися проти свого заклятого ворога Ірану. ЄС не був готовий до цього, - сказав перший дипломат ЄС. - Тепер ми сидимо тут, як глядачі, бо не є активним гравцем у цій війні".

