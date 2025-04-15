Королівський військово-морський флот

Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.
Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.
Британський уряд уклав 8-річний контракт з Rolls-Royce на виробництво та обслуговування ядерних реакторів для підводних човнів.
Міністр оборони Британії повідомив про посилення реакції на російське судно "Янтар", помічене в Ла-Манші. Британія розгорне систему ШІ та змінить правила ведення бойових дій для захисту підводної інфраструктури.
Британія уклала контракт з Rolls Royce на проєктування та виробництво ядерних реакторів для підводного флоту. Восьмирічна угода "Unity" створить понад 1000 нових робочих місць та збереже 4000 існуючих.
Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.
Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet за 176 млн фунтів. Сотні ракет будуть передані Україні для боротьби з російським вторгненням.
Вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди піддалося ракетному обстрілу біля берегів Ємену недалеко від Адена, в результаті чого виникла пожежа, яка була швидко погашена, ніхто не постраждав.
Сьогодні, 20 травня, усі жителі нашої планети можуть долучитися до відзначення події, яка присвячена комахам, які відіграють важливу роль в екосистемі Землі – Всесвітньому дню бджіл.
Українські військові кораблі "Черкаси" і "Чернігів", передані Великою Британією Україні, готуються до участі в міжнародних навчаннях з країнами НАТО "Сі Бриз - 2024".
Сполучене Королівство розгортає військово-морські сили і створює морський коридор з Кіпру для збільшення доставки допомоги в Газу, включаючи тимчасовий пірс, корабель Королівського військово-морського флоту для транспортування допомоги, логістичну підтримку і фінансування в розмірі 9,7 млн фунтів стерлінгів.
Вперше за 100 років британська армія скасувала заборону на носіння бороди солдатами, дозволивши офіцерам і солдатам відрощувати волосся на обличчі.
Хусити атакували судно в 50 морських милях на південний захід від єменського портового міста Ходейда, повідомляє Центр координації морської торгівлі ВМС Великої Британії.
Міністерство оборони України розгортає нове угруповання протимінних сил у Чорному морі з використанням двох британських протимінних кораблів класу Sandown.
Британські військово-морські сили проведуть випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна в Атлантичному океані біля узбережжя США. Очікується, що ракета пролетить понад 6 000 км і впаде між Бразилією і Західною Африкою.
Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.