Королівський військово-морський флот

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18497 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 130401 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123997 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125432 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124192 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127313 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190757 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76719 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163969 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115297 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Велика Британія виявила російські шпигунські датчики в морях біля своїх берегів

Британські військові знайшли приховані датчики рф у морях навколо Британії. Ймовірно, їх використовували для шпигунства за атомними підводними човнами.

Новини Світу • 6 квітня, 15:42 • 19132 перегляди

рф виводить із Сирії кораблі з боєприпасами - міноборони Британії

Британське міноборони зафіксувало 6 російських кораблів з боєприпасами, що виходять із Сирії через Ла-Манш.

Новини Світу • 15 лютого, 16:13 • 24720 перегляди

Rolls-Royce уклав багатомільярдний контракт на ядерні реактори для британських підводних човнів

Британський уряд уклав 8-річний контракт з Rolls-Royce на виробництво та обслуговування ядерних реакторів для підводних човнів.

Новини Світу • 24 січня, 11:51 • 24611 перегляди

Британія змінює правила через російський корабель-шпигун у своїх водах

Міністр оборони Британії повідомив про посилення реакції на російське судно "Янтар", помічене в Ла-Манші. Британія розгорне систему ШІ та змінить правила ведення бойових дій для захисту підводної інфраструктури.

Новини Світу • 24 січня, 02:59 • 35307 перегляди

Британія уклала з Rolls Royce контракт на будівництво атомного підводного човна вартістю 11 мільярдів доларів

Британія уклала контракт з Rolls Royce на проєктування та виробництво ядерних реакторів для підводного флоту. Восьмирічна угода "Unity" створить понад 1000 нових робочих місць та збереже 4000 існуючих.

Новини Світу • 24 січня, 01:03 • 52024 перегляди

Британії успішно випробувала крилату ракету SPEAR з дальністю до 100 км

Британські військові успішно протестували керовану ракету SPEAR з дальністю до 100 км. Ракета призначена для F-35 і може знищувати системи ППО, кораблі, танки та інші цілі.

Новини Світу • 18 листопада, 04:00 • 21963 перегляди

Британія замовила "значну" кількість ракет Martlet: частину із них отримає Україна

Уряд Великої Британії замовив значну кількість легких багатоцільових ракет Martlet за 176 млн фунтів. Сотні ракет будуть передані Україні для боротьби з російським вторгненням.

Політика • 25 липня, 07:43 • 23871 перегляди

Британські ВМС повідомили про атаку на судно біля берегів Ємену

Вантажне судно під прапором Антигуа і Барбуди піддалося ракетному обстрілу біля берегів Ємену недалеко від Адена, в результаті чого виникла пожежа, яка була швидко погашена, ніхто не постраждав.

Війна • 9 червня, 00:30 • 100823 перегляди

20 травня: Всесвітній день бджіл, Європейський день моря

Сьогодні, 20 травня, усі жителі нашої планети можуть долучитися до відзначення події, яка присвячена комахам, які відіграють важливу роль в екосистемі Землі – Всесвітньому дню бджіл.

УНН Lite • 20 травня, 03:09 • 120886 перегляди

Українські кораблі "Черкаси" і "Чернігів" візьмуть участь у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2024" в Британії

Українські військові кораблі "Черкаси" і "Чернігів", передані Великою Британією Україні, готуються до участі в міжнародних навчаннях з країнами НАТО "Сі Бриз - 2024".

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Велика Британія розгортає військово-морські сили для допомоги Газі через новий морський коридор

Сполучене Королівство розгортає військово-морські сили і створює морський коридор з Кіпру для збільшення доставки допомоги в Газу, включаючи тимчасовий пірс, корабель Королівського військово-морського флоту для транспортування допомоги, логістичну підтримку і фінансування в розмірі 9,7 млн фунтів стерлінгів.

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У Британії солдатам вперше за 100 років дозволили носити бороди

Вперше за 100 років британська армія скасувала заборону на носіння бороди солдатами, дозволивши офіцерам і солдатам відрощувати волосся на обличчі.

Суспільство • 29 березня, 01:40 • 46204 перегляди

Хусити атакували судно біля берегів Ємену

Хусити атакували судно в 50 морських милях на південний захід від єменського портового міста Ходейда, повідомляє Центр координації морської торгівлі ВМС Великої Британії.

Війна • 15 березня, 01:21 • 79150 перегляди

У структурі Міноборони з’явиться нове угруповання: протимінні сили у Чорному морі

Міністерство оборони України розгортає нове угруповання протимінних сил у Чорному морі з використанням двох британських протимінних кораблів класу Sandown.

Анонси • 16 лютого, 16:31 • 61225 перегляди

Британські ВМС готуються випробування міжконтинентальної балістичної ракети – ЗМІ

Британські військово-морські сили проведуть випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети з підводного човна в Атлантичному океані біля узбережжя США. Очікується, що ракета пролетить понад 6 000 км і впаде між Бразилією і Західною Африкою.

Новини Світу • 2 лютого, 00:45 • 26269 перегляди

Український флот зацікавлений у британських кораблях – Неїжпапа

Командувач ВМС України заявив, що вони з радістю приймуть два британські фрегати, які Велика Британія планує вивести з експлуатації у 2024 році через нестачу моряків. Міністр оборони Великої Британії раніше заявляв, що 2024 рік стане вирішальним для долі України і що Велика Британія продовжить підтримувати Київ.

Війна • 28 січня, 02:47 • 33069 перегляди