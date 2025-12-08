$42.060.13
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 16781 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 29738 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27251 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 31966 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 55530 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 64812 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68470 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59579 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61940 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Британія та союзники захищатимуть Атлантику від рф підводними дронами та ШІ

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Велика Британія та її союзники планують використовувати підводні планери Fathom та проєкт "Атлантичний бастіон" для захисту Атлантики від росії. Це передбачає застосування штучного інтелекту та найсучасніших технологій протичовнових сенсорів.

Британія та союзники захищатимуть Атлантику від рф підводними дронами та ШІ

Велика Британія і її союзники планують захищати Атлантику від росії за допомогою підводних дронів і штучного інтелекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і The Independent.

Деталі

Британські військові планують використовувати підводні планери, схожі на торпеду з крилами. Вони мають назву Fathom, виготовлені німецькою оборонною компанією Helsing, і вже випробовувані британським Королівським флотом. Також цей планер рухається безшумно, а його датчики постійно збирають інформацію.

Водночас Велика Британія покладатиметься на проект "Атлантичний бастіон". Він передбачатиме розробку та випробування найсучасніших технологій протичовнових сенсорів.

За словами представників британського Міноборони, даний проект об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотні судна за допомогою технології акустичного виявлення на базі штучного інтелекту.

Також він інтегрує їх у цифрову мережу наведення - новаторську мережу систем озброєння, яка дозволяє швидше приймати та виконувати рішення на полі бою щодо наведення на ворожі цілі, йдеться в матеріалі The Independent.

Британія готова передати Україні 8 мільярдів фунтів заморожених російських активів - The Times05.12.25, 07:28 • 4245 переглядiв

Євген Устименко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Королівський військово-морський флот
Велика Британія