Британія та союзники захищатимуть Атлантику від рф підводними дронами та ШІ

Велика Британія і її союзники планують захищати Атлантику від росії за допомогою підводних дронів і штучного інтелекту. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC і The Independent.

Деталі

Британські військові планують використовувати підводні планери, схожі на торпеду з крилами. Вони мають назву Fathom, виготовлені німецькою оборонною компанією Helsing, і вже випробовувані британським Королівським флотом. Також цей планер рухається безшумно, а його датчики постійно збирають інформацію.

Водночас Велика Британія покладатиметься на проект "Атлантичний бастіон". Він передбачатиме розробку та випробування найсучасніших технологій протичовнових сенсорів.

За словами представників британського Міноборони, даний проект об'єднає кораблі, підводні човни, літаки та безпілотні судна за допомогою технології акустичного виявлення на базі штучного інтелекту.

Також він інтегрує їх у цифрову мережу наведення - новаторську мережу систем озброєння, яка дозволяє швидше приймати та виконувати рішення на полі бою щодо наведення на ворожі цілі, йдеться в матеріалі The Independent.

