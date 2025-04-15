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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1376 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27386 перегляди

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Лайфхак • 11 листопада, 15:59 • 95104 перегляди

Ворог влучив у п’ятиповерхівку у Лимані на Донеччині, за добу через удари рф в області троє загиблих

росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.

Війна • 23 жовтня, 09:22 • 39114 перегляди

Рятувальники дістали тіло жінки з-під завалів будинку у селі Янтарне на Донеччині

У селі Янтарне Покровського району внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще одна людина поранена. Пошкоджено 9 приватних будинків, рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки.

Війна • 22 жовтня, 14:14 • 57480 перегляди

Армія рф вдарила по 5-поверхівці у Мирнограді на Донеччині: є жертви

Внаслідок атаки рф на Мирноград загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено 7 будинків, у т.ч. 5-поверхівку. В іншому районі Донеччини загинули двоє дітей і жінка.

Війна • 22 жовтня, 12:08 • 28691 перегляди

Армія рф вбила двох дітей та жінку у Покровському районі на Донеччині

У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.

Війна • 22 жовтня, 08:10 • 30280 перегляди

Обстріли Донеччини: щонайменше три людини загинули і дві поранені у Покровському районі

Внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули щонайменше 3 людини, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Мирнограді та Кураховому.

Війна • 21 жовтня, 16:12 • 30605 перегляди

Ворог атакував чотири райони Донеччини: один загиблий, 6 поранених

11 жовтня російські війська обстріляли населені пункти у 4 районах Донецької області. Внаслідок атак загинула 74-річна жінка, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Війна • 11 жовтня, 12:55 • 22072 перегляди

На Донеччині внаслідок атак терористів, пошкоджено 65 цивільних об’єктів, загинула 1 людина, 11 людей поранені

За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.

Суспільство • 9 жовтня, 07:55 • 35780 перегляди

Били по житловому сектору на Донеччині авіабомбами: загинула одна людина, зазнали травм 12 людей, у тому числі діти – поліція

Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.

Суспільство • 8 жовтня, 08:34 • 27299 перегляди

російські обстріли на Донеччині: двоє загиблих, троє поранених за добу

Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.

Війна • 1 жовтня, 07:12 • 24055 перегляди

Ворог обстріляв Мирноград на Донеччині: є загиблий, рятувальники доправили до лікарні пораненого

Внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, який отримав осколкове поранення ноги.

Війна • 30 вересня, 13:27 • 21140 перегляди

російські обстріли Донеччини: троє загиблих, 10 поранених за добу

22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Війна • 23 вересня, 06:54 • 27270 перегляди

Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу

Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донеччині, вразивши 17 населених пунктів. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів.

Війна • 21 вересня, 11:35 • 24092 перегляди

Ворог накрив вогнем 13 населених пунктів Донеччини: 10 поранених за добу

За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.

Війна • 19 вересня, 07:14 • 23440 перегляди

На Донеччині через атаки рф загинуло 4 людини: ситуація складна, комендантську годину буде посилено - Філашкін

Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, 9 поранено. У деяких містах посилено комендантську годину через складну бойову ситуацію, зокрема у 10-кілометровій зоні від фронту.

Суспільство • 19 серпня, 09:59 • 46941 перегляди

Ситуація з евакуацією на Донеччині невтішна: люди не хочуть виїжджати

На Донеччині евакуація цивільного населення просувається повільно. У Мирнограді залишається 795 дітей і 21 тисяча дорослих, у Селидовому - 34 дитини та 2,5 тисячі дорослих, а в Новогродівці - 1,5 тисячі людей.

Суспільство • 19 серпня, 09:30 • 51657 перегляди

російські удари по Донеччині: 3 загиблих, 9 поранених за добу

Окупанти атакували 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2806 ударів. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи 36 житлових будинків, найбільше постраждав Мирноград.

Війна • 19 серпня, 07:44 • 41558 перегляди

Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда, Селидового евакуюватися

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців прифронтових міст Донеччини через важку ситуацію. Уряд, місцева влада та волонтери готові надати допомогу евакуйованим.

Суспільство • 18 серпня, 15:02 • 39885 перегляди

У Мирнограді загинув чоловік через ворожий артобстріл

44-річний чоловік загинув у Мирнограді через влучання снаряду поруч з автомобілем. Пошкоджено 6 приватних будинків. Раніше росіяни обстріляли 9-поверхівку, є поранені.

Суспільство • 18 серпня, 13:05 • 32937 перегляди

На Донеччині від обстрілів загинули 2 людини, 8 поранені

17 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Торецьку й Мирнограді, ще восьмеро поранені в різних населених пунктах. Загальна кількість жертв в області від початку вторгнення: 2161 загиблих, 5666 поранених.

Суспільство • 18 серпня, 06:02 • 104146 перегляди

Удар рф по Мирнограду: в ОВА розповіли про пошкодження

Внаслідок російського удару по Мирнограду Донецької області загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 9-поверхівку, 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці.

Війна • 17 серпня, 18:09 • 84808 перегляди

Удар рф по Мирнограду на Донеччині: вже відомо про загиблого, та чотирьох поранених

Внаслідок російського удару по 9-поверховому будинку в Мирнограді Донецької області загинула одна людина, четверо поранені.

Війна • 17 серпня, 15:44 • 36465 перегляди

росіяни поцілили у 9-поверхівку в Мирнограді на Донеччині: є поранені

Внаслідок ворожого обстрілу Мирнограда на Донеччині постраждала недобудована 9-поверхівка. Щонайменше 3 людини отримали поранення, рятувальна операція триває.

Війна • 17 серпня, 15:20 • 32997 перегляди

Наводив російські КАБи на захисників Покровська: ще одного російського агента засудили до 15 років за ґратами

Суд засудив жителя Мирнограда до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він передавав фсб геолокації українських військ на Покровському напрямку для наведення керованих авіабомб.

Війна • 13 серпня, 14:18 • 35770 перегляди

Донеччина: росіяни скинули авіабомби на Гродівку та Роздольне, за добу є загиблий та 3 поранених

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області, в цілому завдавши 2878 по регіону ударів за добу. Пошкоджено 83 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, медзаклад та заклад освіти.

Війна • 5 серпня, 08:37 • 34656 перегляди

Донеччина: армія рф уночі завдала 11 ракетних ударів по Покровську та Мирнограду

Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.

Війна • 3 серпня, 07:20 • 31743 перегляди

Армія рф скинула авіабомби на Мирноград: поранено 4 людей, серед них діти

2 серпня 2024 року російські війська скинули авіабомби на Мирноград. Внаслідок атаки поранено двох жінок та двох дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 2 серпня, 17:07 • 78918 перегляди

Внаслідок російської атаки авіабомбами на Донеччині поранено 5 людей, серед них 11-річна дитина

Внаслідок авіаударів РФ по Кураховому та Мирнограду поранено 5 цивільних, включаючи 11-річну дівчинку. Окупанти застосували керовані авіабомби, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.

Суспільство • 27 липня, 12:17 • 56355 перегляди

У Мирнограді з-під завалів врятували кота: його нявкання врятувало життя господарці перед обстрілом

Нявкання та наполегливість кота врятували життя його господині, покликавши її до іншої кімнати за кілька хвилин до того, як обстріл зруйнував їхній будинок у Мирнограді, а згодом рятувальники витягли кота з-під завалів і возз'єднали його з господинею.

Суспільство • 17 липня, 09:20 • 67352 перегляди

На Донеччині за добу понад 2500 ударів військ рф, 8 жителів поранено

За минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 жителів Донецької області зазнали поранень.

Війна • 16 липня, 10:24 • 39600 перегляди