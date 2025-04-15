З настанням холодів коти часто ховаються біля теплого двигуна автомобілів, що може призвести до травмування тварин. Благодійна організація радить водіям перевіряти авто перед поїздкою та дає конкретні поради.
росія завдала ударів по 13 населених пунктах Донецької області. Загинуло 3 цивільних, поранено 7, пошкоджено 64 об'єкти, включаючи 35 житлових будинків. У Лимані пошкоджень зазнала п'ятиповерхівка, також є травмований.
У селі Янтарне Покровського району внаслідок російського обстрілу загинула жінка, ще одна людина поранена. Пошкоджено 9 приватних будинків, рятувальники завершили ліквідацію наслідків атаки.
Внаслідок атаки рф на Мирноград загинула одна людина, ще одна поранена. Пошкоджено 7 будинків, у т.ч. 5-поверхівку. В іншому районі Донеччини загинули двоє дітей і жінка.
У Покровському районі Донеччини внаслідок російських атак загинули двоє дітей. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в кількох населених пунктах області.
Внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули щонайменше 3 людини, 2 поранені. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру в Мирнограді та Кураховому.
11 жовтня російські війська обстріляли населені пункти у 4 районах Донецької області. Внаслідок атак загинула 74-річна жінка, ще 6 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
За добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Пошкоджено 65 цивільних об'єктів, зокрема 22 житлові будинки, загинула 1 людина, 11 поранені.
Російські війська завдали 2809 ударів по Донецькій області, використовуючи авіабомби. Загинула 1 людина, поранено 12, серед яких двоє дітей. Пошкоджено десятки цивільних об'єктів.
Окупанти завдали 2774 удари по 17 населених пунктах Донецької області. Пошкоджено 37 цивільних об'єктів, включаючи 22 житлових будинки. Найбільше постраждали Мирноград, Сіверськ та Костянтинівка.
Внаслідок російського обстрілу Мирнограда на Донеччині загинула 1 людина, пошкоджено 2 багатоквартирні будинки. Рятувальники надали допомогу пораненому чоловіку, який отримав осколкове поранення ноги.
22 вересня російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок ворожих ударів загинуло 3 мирних жителів, ще 10 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донеччині, вразивши 17 населених пунктів. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів.
За добу росіяни обстріляли 13 населених пунктів Донецької області, поранивши 10 цивільних. Пошкоджено 30 об'єктів, включаючи житлові будинки, підприємства та критичну інфраструктуру.
Внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за добу загинуло 4 людини, 9 поранено. У деяких містах посилено комендантську годину через складну бойову ситуацію, зокрема у 10-кілометровій зоні від фронту.
На Донеччині евакуація цивільного населення просувається повільно. У Мирнограді залишається 795 дітей і 21 тисяча дорослих, у Селидовому - 34 дитини та 2,5 тисячі дорослих, а в Новогродівці - 1,5 тисячі людей.
Окупанти атакували 12 населених пунктів Донецької області, завдавши 2806 ударів. Пошкоджено 58 цивільних об'єктів, включаючи 36 житлових будинків, найбільше постраждав Мирноград.
Міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців прифронтових міст Донеччини через важку ситуацію. Уряд, місцева влада та волонтери готові надати допомогу евакуйованим.
44-річний чоловік загинув у Мирнограді через влучання снаряду поруч з автомобілем. Пошкоджено 6 приватних будинків. Раніше росіяни обстріляли 9-поверхівку, є поранені.
17 серпня на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей у Торецьку й Мирнограді, ще восьмеро поранені в різних населених пунктах. Загальна кількість жертв в області від початку вторгнення: 2161 загиблих, 5666 поранених.
Внаслідок російського удару по Мирнограду Донецької області загинула 1 людина, 4 поранені. Пошкоджено 9-поверхівку, 6 багатоповерхівок, аптеку, кінотеатр і 2 крамниці.
Внаслідок російського удару по 9-поверховому будинку в Мирнограді Донецької області загинула одна людина, четверо поранені.
Внаслідок ворожого обстрілу Мирнограда на Донеччині постраждала недобудована 9-поверхівка. Щонайменше 3 людини отримали поранення, рятувальна операція триває.
Суд засудив жителя Мирнограда до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він передавав фсб геолокації українських військ на Покровському напрямку для наведення керованих авіабомб.
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Донецької області, в цілому завдавши 2878 по регіону ударів за добу. Пошкоджено 83 цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, медзаклад та заклад освіти.
Вночі російські війська атакували Покровськ і Мирноград 11 ракетами. За добу в Донецькій області зафіксовано 2757 обстрілів, 3 загиблих і 8 поранених, пошкоджено 90 цивільних об'єктів.
2 серпня 2024 року російські війська скинули авіабомби на Мирноград. Внаслідок атаки поранено двох жінок та двох дітей, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Внаслідок авіаударів РФ по Кураховому та Мирнограду поранено 5 цивільних, включаючи 11-річну дівчинку. Окупанти застосували керовані авіабомби, пошкодивши житлові будинки та інфраструктуру.
Нявкання та наполегливість кота врятували життя його господині, покликавши її до іншої кімнати за кілька хвилин до того, як обстріл зруйнував їхній будинок у Мирнограді, а згодом рятувальники витягли кота з-під завалів і возз'єднали його з господинею.
За минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 жителів Донецької області зазнали поранень.