У Мирнограді з-під завалів врятували кота: його нявкання врятувало життя господарці перед обстрілом

Нявкання та наполегливість кота врятували життя його господині, покликавши її до іншої кімнати за кілька хвилин до того, як обстріл зруйнував їхній будинок у Мирнограді, а згодом рятувальники витягли кота з-під завалів і возз'єднали його з господинею.