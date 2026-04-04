Генштаб про ситуацію на фронті: зафіксовано 128 бойових зіткнень, ворог запустив понад 6,1 тис. дронів

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Ворог залучив для ураження 6144 дрони-камікадзе та здійснив 2701 обстріл, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав 54 авіаційних ударів, скинув 159 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6144 дрони-камікадзе та здійснив 2701 обстріл населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 73 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема сім – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Амбарне. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили чотири ворожі штурми у районах населених пунктів Курилівка, Піщане, Ківшарівка, Новоплатонівка та Новоосинове. Ще три боєзіткнення тривають дотепер.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивають два штурми окупантів у районах Платонівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку ворог атак не проводив.

Сили оборони успішно відбили 26 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Степанівки, Новопавлівки, Довгої Балки та Софіївки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Мирноград, Новомиколаївка та в бік Нового Донбасу. Три боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 67 окупантів та 44 – поранено; знищено одну одиницю автомобільної та 14 одиниць спеціальної техніки ворога, одну гармату, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, п’ять одиниць автомобільної техніки та сім укриттів ворожої піхоти. Знищено або подавлено 207 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти вісім разів намагалися покращити своє положення, атакуючи в районах населених пунктів Олександроград, Січневе та Вербове. Авіаційних ударів зазнали околиці населених пунктів Іванівка, Добропасове, Левадне та Вишневе. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося десять атак окупантів у районах Варварівки, Залізничного, Гуляйпільського, Прилук, Оленокостянтинівки та Мирного. Ворог завдав авіаударів у районах Воздвиженського, Новоселівки, Рибальського та Любицького.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Степове. Крім того, противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Степногірськ та Григорівка.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили три штурмові дії в напрямку Антонівського мосту та поблизу острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

