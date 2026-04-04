Генштаб о ситуации на фронте: зафиксировано 128 боевых столкновений, враг запустил более 6,1 тыс. дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 128 боевых столкновений. Враг привлек для поражения 6144 дрона-камикадзе и совершил 2701 обстрел, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 54 авиационных удара, сбросил 159 управляемых авиабомб. Кроме того, привлек для поражения 6144 дрона-камикадзе и совершил 2701 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе семь – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Амбарное. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники успешно отбили четыре вражеских штурма в районах населенных пунктов Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоплатоновка и Новоосиново. Еще три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении украинские воины отбили одну попытку захватчиков продвинуться в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбивают два штурма оккупантов в районах Платоновки и Ямполя.

На Краматорском направлении враг атак не проводил.

Силы обороны успешно отбили 26 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Степановки, Новопавловки, Долгой Балки и Софиевки.

На Покровском направлении враг совершил 24 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Мирноград, Новониколаевка и в сторону Нового Донбасса. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 67 оккупантов и 44 – ранено; уничтожена одна единица автомобильной и 14 единиц специальной техники врага, одна пушка, повреждены два танка, одна боевая бронированная машина, пять единиц автомобильной техники и семь укрытий вражеской пехоты. Уничтожено или подавлено 207 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты восемь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Снежное и Вербовое. Авиационным ударам подверглись окрестности населенных пунктов Ивановка, Добропасово, Левадное и Вишневое. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении произошло десять атак оккупантов в районах Варваровки, Железнодорожного, Гуляйпольского, Прилук, Еленоконстантиновки и Мирного. Враг нанес авиаудары в районах Воздвиженского, Новоселовки, Рыбальского и Любицкого.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Степное. Кроме того, противник нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Степногорск и Григорьевка.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили три штурмовых действия в направлении Антоновского моста и вблизи острова Белогрудый.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

