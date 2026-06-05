Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД
Киев • УНН
Злоумышленники рассылают фейковые счета за свет от имени Минэнерго для кражи банковских данных. Ведомство не занимается сбором таких платежей.
В сети зафиксирована новая волна кибермошенничества: украинцы массово получают на электронную почту и в мессенджеры фальшивые счета на оплату электроэнергии, якобы присланные от имени Министерства энергетики. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки никаких платежных писем потребителям.
Функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения
Указывается, что эта фишинговая схема заключается в том, чтобы заставить граждан перейти по подозрительным ссылкам, похитить ваши персональные данные, взломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.
Напомним
Национальный банк Украины зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ.
НАБУ предупреждает о фишинговых письмах якобы от имени бюро30.04.26, 19:05 • 3948 просмотров