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Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД

Киев • УНН

 • 1718 просмотра

Злоумышленники рассылают фейковые счета за свет от имени Минэнерго для кражи банковских данных. Ведомство не занимается сбором таких платежей.

Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет - ЦПД

В сети зафиксирована новая волна кибермошенничества: украинцы массово получают на электронную почту и в мессенджеры фальшивые счета на оплату электроэнергии, якобы присланные от имени Министерства энергетики. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Детали

Отмечается, что ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки никаких платежных писем потребителям.

Функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения

— говорится в сообщении.

Указывается, что эта фишинговая схема заключается в том, чтобы заставить граждан перейти по подозрительным ссылкам, похитить ваши персональные данные, взломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.

Напомним

Национальный банк Украины зафиксировал мошенническую кампанию по рассылке писем с вредоносными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ.

НАБУ предупреждает о фишинговых письмах якобы от имени бюро30.04.26, 19:05 • 3948 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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