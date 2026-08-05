В Киеве в результате российской атаки погибла женщина, число пострадавших возросло до 12
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной российской атаки погибла женщина, число пострадавших возросло до 12. Повреждены жилые дома, возникли пожары, утечка аммиака локализована.
В Киеве количество пострадавших в результате ночной российской атаки возросло до 12 человек. Также известно о гибели одной женщины, сообщает Киевская городская военная администрация, пишет УНН.
Детали
По данным КГВА, по состоянию на 02:10 последствия вражеского удара зафиксированы как минимум на семи локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах столицы.
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В результате атаки повреждена жилая инфраструктура, а также возникли масштабные пожары на складских объектах. В Голосеевском районе продолжается поисково-спасательная операция, поскольку под завалами могут находиться люди.
Утечку аммиака локализовали
В КГВА сообщили, что во время атаки была повреждена система, содержавшая около 300 литров аммиака, из-за чего произошла утечка опасного вещества. Сейчас утечка локализована силами спасателей. Угрозы для населения нет
На местах попаданий продолжают работать спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве пострадавших уточняется.
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