россия атаковала Киев баллистическими ракетами, в столице прозвучала серия взрывов
Киев • УНН
В ночь на 5 августа российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами, в столице прозвучала серия взрывов. Воздушные силы ВСУ сообщили о повторных пусках, продолжается воздушная тревога.
Российские войска в ночь на 5 августа совершили атаку баллистическими ракетами на Киев. В столице прозвучала серия мощных взрывов, а Воздушные силы ВСУ сообщили о повторных пусках ракет, пишет УНН.
Детали
В 00:20 Воздушные силы предупредили о движении баллистических ракет в направлении Киева. Уже через минуту военные сообщили об еще одной угрозе и призвали жителей столицы немедленно находиться в укрытиях.
В 00:25 Воздушные силы проинформировали о повторной атаке.
Баллистические ракеты на Киев повторно!
По информации мониторинговых каналов, российские войска совершили как минимум шесть пусков баллистических ракет в направлении столицы. Также сообщалось о новых пусках ракет с территории России.
На момент публикации воздушная тревога в Киеве и Киевской области продолжается. Жителей призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.
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