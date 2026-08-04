Россия в июле сбросила наибольшее за время войны количество КАБов и усилила атаки - Минобороны
Киев • УНН
В июле российские войска применили более 8300 управляемых авиабомб, что стало наибольшим показателем за время войны. Интенсивность боевых действий возросла, но ВСУ продолжают удерживать оборону.
В июле российские войска применили наибольшее с начала полномасштабной войны количество управляемых авиационных бомб, а также значительно нарастили интенсивность боевых действий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, в течение июля российская армия сбросила более 8 300 управляемых авиационных бомб – это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения.
Кроме того, за месяц на фронте произошло 7 922 боевых столкновения, что в среднем составляет более 250 боев в сутки. Также украинские военные зафиксировали почти 97 тысяч российских обстрелов.
В Министерстве обороны отметили, что несмотря на усиление российских атак и высокую интенсивность боевых действий, украинские защитники продолжают удерживать оборону и сдерживать наступательные действия противника.
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