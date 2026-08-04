В Сумах ночью попало 6 российских КАБов: среди погибших двое детей

В Сумах ночью во время атаки рф попало 6 российских КАБов, погибли двое детей и женщина, еще четверо людей пострадали, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.

Двое детей и пожилая женщина погибли от ударов российских КАБов в Сумах этой ночью. Девочки 5 и 10 лет. Тела детей достали из-под завалов их дома. Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семье погибших. Тяжелая ночь, ужасные последствия - написал Григоров.

По его словам, разрушены и повреждены жилые дома, нежилые сооружения. Продолжаются обследования и ликвидация последствий атаки.

"Еще четверо обратились за медицинской помощью. У них острая реакция на стресс", - сообщил глава ОВА.

Он отметил, что "по уточненной информации, шесть управляемых авиабомб попали по гражданской инфраструктуре города". "Еще две российские авиабомбы, по данным Сил противовоздушной обороны, удалось сбить на подлете к населенным пунктам", - отметил Григоров.

россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие

Дополнение

По данным полиции Сумщины, за прошедшие сутки в результате вражеских атак в области погибли четверо, среди которых двое детей, еще семеро пострадали.