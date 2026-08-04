В Сумах ночью попало 6 российских КАБов: среди погибших двое детей
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Сумы КАБами, погибли две девочки 5 и 10 лет и пожилая женщина. Ещё четверо людей обратились за помощью из-за стресса, повреждены жилые дома.
В Сумах ночью во время атаки рф попало 6 российских КАБов, погибли двое детей и женщина, еще четверо людей пострадали, сообщил во вторник глава Сумской ОВА Олег Григоров в соцсетях, пишет УНН.
Двое детей и пожилая женщина погибли от ударов российских КАБов в Сумах этой ночью. Девочки 5 и 10 лет. Тела детей достали из-под завалов их дома. Невыразимая боль. Самые искренние соболезнования семье погибших. Тяжелая ночь, ужасные последствия
По его словам, разрушены и повреждены жилые дома, нежилые сооружения. Продолжаются обследования и ликвидация последствий атаки.
"Еще четверо обратились за медицинской помощью. У них острая реакция на стресс", - сообщил глава ОВА.
Он отметил, что "по уточненной информации, шесть управляемых авиабомб попали по гражданской инфраструктуре города". "Еще две российские авиабомбы, по данным Сил противовоздушной обороны, удалось сбить на подлете к населенным пунктам", - отметил Григоров.
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По данным полиции Сумщины, за прошедшие сутки в результате вражеских атак в области погибли четверо, среди которых двое детей, еще семеро пострадали.