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россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие

Киев • УНН

 • 13986 просмотра

Ночью 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие.

россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие

Враг в ночь на вторник, 4 августа, нанес удар по Сумам. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, управляемыми авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города.

Зафиксированы попадания на трех локациях в Ковпаковском районе. Под ударом - частный сектор и объекты инфраструктуры. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие

- констатировал Григоров.

Он добавил, что информация о всех последствиях атаки уточняется, предупредил, что угроза вражеских ударов сохраняется, и призвал находиться в безопасных местах.

Напомним

1 августа российские войска 90 раз обстреляли приграничные территории Сумщины. Погибла женщина, 8 мирных жителей получили ранения.

На антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах дополнительно выделят 70 млн грн - Корецкий29.07.26, 15:16 • 2763 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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