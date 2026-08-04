россияне атаковали Сумы управляемыми авиабомбами, есть погибшая и пострадавшие
Киев • УНН
Ночью 4 августа российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Сум. В результате атаки погиб один человек, есть пострадавшие.
Враг в ночь на вторник, 4 августа, нанес удар по Сумам. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, управляемыми авиабомбами россияне атаковали гражданскую инфраструктуру города.
Зафиксированы попадания на трех локациях в Ковпаковском районе. Под ударом - частный сектор и объекты инфраструктуры. К сожалению, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Также есть пострадавшие
Он добавил, что информация о всех последствиях атаки уточняется, предупредил, что угроза вражеских ударов сохраняется, и призвал находиться в безопасных местах.
Напомним
1 августа российские войска 90 раз обстреляли приграничные территории Сумщины. Погибла женщина, 8 мирных жителей получили ранения.
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