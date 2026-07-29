На антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах дополнительно выделят 70 млн грн - Корецкий

Кабинет министров выделит дополнительно 70 млн грн на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Правительство выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах

По словам Корецкого, работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

С руководством Сумской ОВА и местными общинами обсудили вопрос установки дополнительных мобильных укрытий, там где это наиболее необходимо