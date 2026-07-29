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MIM-104 Patriot

На антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах дополнительно выделят 70 млн грн - Корецкий

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Кабинет министров выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

На антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах дополнительно выделят 70 млн грн - Корецкий

Кабинет министров выделит дополнительно 70 млн грн на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах. Об этом сообщил премьер Сергей Корецкий, передает УНН.

Правительство выделит дополнительно 70 млн грн из резервного фонда на антидроновую защиту улиц и дорог в Сумах 

- сообщил премьер.

По словам Корецкого, работы должны быть завершены в кратчайшие сроки.

С руководством Сумской ОВА и местными общинами обсудили вопрос установки дополнительных мобильных укрытий, там где это наиболее необходимо 

- резюмировал он.

россияне атаковали дронами две АЗС в Сумской области29.07.26, 07:15 • 3214 просмотров

Антонина Туманова

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