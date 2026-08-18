Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат

В Верховной Раде ожидают внесения Президентом кандидатур на должности министров обороны и иностранных дел в ближайшее время, «возможно, даже сегодня», сообщил во вторник народный депутат Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

Детали

«Наши источники сообщают, что всё же могут внести кандидатуру Хмары на должность МО (ну и туда же — МИД) уже в ближайшее время. Возможно, даже сегодня», — написал Железняк.

В то же время он отметил: «А могут и не внести».

«Сегодня ожидается представление от Зеленского по Хмаре и Сибиге. Голосование планируется завтра», — добавил в соцсетях нардеп Алексей Гончаренко.

Контекст

15 июля Президент Владимир Зеленский сообщил, что решил уволить Михаила Федорова с должности министра обороны. На его место временным руководителем был назначен бывший и. о. главы СБУ Евгений Хмара.

Впоследствии во многих городах Украины проходили протесты из-за отставки Федорова. Активисты требовали не только вернуть его в Минобороны, но и заменить Главнокомандующего ВСУ.

Позже Александр Сырский объявил об отставке с должности Главнокомандующего ВСУ. Новым Главнокомандующим ВСУ стал Михаил Драпатый.

И. о. главы МИД после отставки правительства Юлии Свириденко стал министр предыдущего правительства Андрей Сибига.