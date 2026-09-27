В Киеве из-за вражеской атаки повреждён главный офис "Киевстара" — что говорят в компании

Сегодня в Киеве в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса «Киевстар». Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса «Киевстар» в Киеве. Все наши коллеги в безопасности - говорится в сообщении компании.

Команда «Киевстар» оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.

Добавим

Как сообщили в Минцифры, за прошедшие сутки цифровая и телекоммуникационная инфраструктура подверглась дополнительным нагрузкам из-за вражеских атак, в частности в Киеве и области.

В ведомстве добавили, что продолжают координировать меры по поддержке и повышению устойчивости критической инфраструктуры.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российские войска применили против Украины более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительную часть которых составляли баллистические.

По его словам, утром россияне дважды ударили по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, среди них двое детей.