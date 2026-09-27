В Киеве из-за вражеской атаки повреждён главный офис "Киевстара" — что говорят в компании
Киев • УНН
В Киеве повреждено здание главного офиса "Киевстара", все сотрудники в безопасности. Компания оценивает последствия атаки.
Сегодня в Киеве в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса «Киевстар». Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.
Сегодня в результате вражеской атаки было повреждено здание главного офиса «Киевстар» в Киеве. Все наши коллеги в безопасности
Команда «Киевстар» оценивает последствия атаки и координирует необходимые дальнейшие действия.
Добавим
Как сообщили в Минцифры, за прошедшие сутки цифровая и телекоммуникационная инфраструктура подверглась дополнительным нагрузкам из-за вражеских атак, в частности в Киеве и области.
В ведомстве добавили, что продолжают координировать меры по поддержке и повышению устойчивости критической инфраструктуры.
Напомним
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе российские войска применили против Украины более 2200 ударных беспилотников, около 1650 авиабомб и 38 ракет различных типов, значительную часть которых составляли баллистические.
По его словам, утром россияне дважды ударили по дата-центру в Киеве. В результате первого удара пострадали три человека, среди них двое детей.