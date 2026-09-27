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В России медведи за год убили как минимум 20 человек, только в одном регионе — 7 за месяц

Киев • УНН

 • 818 просмотра

В РФ медведи убили как минимум 20 человек в 11 регионах. В Красноярском крае за сентябрь погибли семь человек.

В России медведи за год убили как минимум 20 человек, только в одном регионе — 7 за месяц

В России растёт число смертельных нападений медведей на людей — с начала года хищники убили как минимум 20 человек в 11 регионах страны. Только в Красноярском крае в течение сентября жертвами медведей стали 7 человек, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Последний случай произошёл в селе Вознесенка, где медведь напал на 51-летнюю женщину возле её дома. Хищник пытался пробраться в загон с домашними животными, а когда женщина вышла во двор — атаковал её. Позже медведя застрелил сосед.

Эксперты связывают увеличение числа нападений с нехваткой пищи из-за ранней и сухой весны, а также с пищевыми отходами вблизи населённых пунктов, которые привлекают животных.

Популяция медведей выросла более чем вдвое

По данным Reuters, сейчас в России насчитывается около 308 тысяч бурых медведей против примерно 130 тысяч в 1990 году. В Красноярском крае их популяция увеличилась в 2,5 раза и превысила 26 тысяч особей.

Только в этом году жители региона более 120 раз сообщали о появлении медведей в населённых пунктах.

После серии смертей российские следователи возбудили уголовное дело против местного министерства охраны окружающей среды. Чиновников подозревают в том, что они не приняли достаточных мер для контроля численности хищников и предотвращения их появления рядом с людьми.

В США голодные медведи забредают в дома и магазины в рекордном количестве29.08.26, 16:57 • 6822 просмотра

Степан Гафтко

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Reuters