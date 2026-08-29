В США голодные медведи забредают в дома и магазины в рекордном количестве

Из-за сухой зимы на западе США черные медведи всё чаще выходят к населенным пунктам в поисках пищи, бродят возле школ, рынков и жилых кварталов и всё чаще контактируют с людьми. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Медведи бродили возле школы в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, забрались на дерево возле фермерского рынка в Денвере и иным образом пугали людей по всей стране после того, как самая сухая за всю историю наблюдений зима уничтожила растения, травы, ягоды и орехи, составляющие около 90 % их рациона - пишет издание.

Невероятное обоняние животных привлекает их к человеческой пище. Это приводит к рекордной смертности медведей в некоторых штатах, поскольку сотни животных подвергаются эвтаназии, попадают под колеса автомобилей, погибают от выстрелов и даже от поражения электрическим током во время взаимодействия с людьми.

Поскольку ожидается, что процесс высыхания Запада продолжится, эксперты опасаются, что медведи могут привыкнуть к человеческой пище и даже перестать впадать в зимнюю спячку, если зимы станут слишком теплыми, а дикой пищи будет слишком мало.

Это своего рода испытание для медведей, с которым они никогда прежде не сталкивались, и испытание для людей - сказал эксперт по черным медведям Джон Бекманн.

В результате урбанизации люди переселились в районы, где раньше медведи искали пищу. В то же время популяции медведей восстановились в таких штатах, как Невада, где более века назад их почти полностью истребили.

По данным государственных органов, черные медведи сейчас являются наиболее многочисленными среди восьми видов медведей в мире: только в Колорадо их насчитывается от 17 000 до 20 000.

Этот штат больше всего страдает от столкновений с медведями, поскольку за последние 50 лет численность населения более чем удвоилась, что привело к расширению жилой застройки на территории обитания медведей вокруг таких городов, как Колорадо-Спрингс и Вейл.

По данным государственного агентства по охране дикой природы, чиновники и землевладельцы в Нью-Мексико в этом году убили 187 медведей — это наибольшее количество с 2011 года. При этом были переселены 35 взрослых особей и 16 медвежат. Как сообщила полиция, на прошлой неделе в Нью-Мексико медведь убил мужчину — это первое смертельное нападение в штате за последние 25 лет.

Власти призывают жителей использовать защищенные от медведей мусорные баки, не оставлять контейнеры с мусором на улице в течение нескольких дней и не оставлять корм для домашних животных или семена для птиц в доступном для животных месте.

Напомним

В Болгарии медведь смертельно травмировал мужчину в возрасте около 30 лет в горной местности Витоши возле Софии.