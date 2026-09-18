Атака дронов в Киевской области: двое мужчин госпитализированы
Киев • УНН
В Бучанском районе в результате атаки дронов пострадали двое мужчин. Повреждены склады, на одном из них произошёл пожар.
В результате вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе Киевской области пострадали двое мужчин. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, оба получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу.
В районе в результате атаки возник пожар в складском помещении. Также складские помещения повреждены в Бориспольском районе
Он добавил, что спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.
Напомним
В течение суток 17 сентября в результате российских атак ударными дронами в Киевской области погиб один человек, еще трое пострадали, среди них ребенок.
АЗС Киевской области получат доступ к данным о перемещении вражеских целей в реальном времени — ОВА15.09.26, 16:12 • 3349 просмотров