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Атака дронов в Киевской области: двое мужчин госпитализированы

Киев • УНН

 • 800 просмотра

В Бучанском районе в результате атаки дронов пострадали двое мужчин. Повреждены склады, на одном из них произошёл пожар.

Атака дронов в Киевской области: двое мужчин госпитализированы

В результате вечерней атаки вражеских дронов в Бучанском районе Киевской области пострадали двое мужчин. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, оба получили осколочные ранения и госпитализированы в больницу.

В районе в результате атаки возник пожар в складском помещении. Также складские помещения повреждены в Бориспольском районе

- констатировал Ткаченко.

Он добавил, что спасатели работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки.

Напомним

В течение суток 17 сентября в результате российских атак ударными дронами в Киевской области погиб один человек, еще трое пострадали, среди них ребенок.

АЗС Киевской области получат доступ к данным о перемещении вражеских целей в реальном времени — ОВА15.09.26, 16:12 • 3349 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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