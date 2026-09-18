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"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"

Киев • УНН

 • 11584 просмотра

Во время операции "Вивальди" украинские военные нанесли потери подразделению БПЛА "Рубикон". Россияне перебросили его с Лиманско-Боровского направления.

"Оставляли позиции, бросали имущество". Третий корпус Билецкого парализовал элитное подразделение рф "Рубикон"

В Третьем армейском корпусе заявили, что во время наступательной операции «Вивальди» в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА «Рубикон», из-за чего его сняли с Лиманско-Боровского направления, передает УНН со ссылкой на ТСН.

Бойцы Третьего армейского корпуса во время наступательной операции «Вивальди» нанесли потери элитному российскому подразделению БПЛА. Командование противника было вынуждено снять «Рубикон» с Лиманско-Боровского направления. Ранее «Рубикон» перебросили сюда как на приоритетное направление.

Бойцы Тройки вывели из строя систему управления «Рубикона»: уничтожили его логистику, склады боеприпасов, точки запуска дронов, недавно созданные подразделения, а также опытных операторов БПЛА. Россияне потеряли возможность быстро пополнять подразделение ресурсами и подготовленным личным составом.

Теряя личный состав и технику и не имея возможности развернуться из-за украинских средств РЭБ и ПВО, враг начал оставлять позиции, бросая имущество. Чтобы сохранить то, что осталось от подразделения, российское командование решило перебросить «Рубикон» на другое направление.

Лилия Подоляк

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