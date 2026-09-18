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В Карпатах стартовал первый саммит «Карпатской восьмёрки» C8

Киев • УНН

 • 2334 просмотра

В Карпатах начался саммит C8 с участием Украины, семи европейских стран и ЕС. Формат усилит сотрудничество в сфере безопасности, энергетики и логистики.

В Карпатах стартовал первый саммит «Карпатской восьмёрки» C8

Сегодня, 18 сентября, стартовал первый саммит «Карпатской восьмёрки» C8, на котором собрались представители Украины, Польши, Словакии, Чехии, Румынии, Венгрии, Австрии, Сербии и ЕС. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передаёт УНН. 

Сегодня, впервые здесь, в Украине, в нашей части Карпат, — саммит, который объединяет все карпатские государства, регионы и общины наших стран. Мы даём старт новому формату C8 — Карпатской восьмёрке, которая объединяет нас и наших соседей в Европе: Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия и, конечно, Европейский союз в целом

— написал Зеленский

Он добавил, что это серьёзное начало движения, которое должно ещё больше сблизить страны и создать на уровне ЕС ещё один сильный элемент взаимодействия — безопасность, энергетику, значительное расширение логистики и трансграничного экономического сотрудничества, а также существенную поддержку наших общин.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также договорился о встрече в Нью-Йорке на полях Генассамблеи. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
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