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Зеленський і фон дер Ляєн обговорили проблему з фінансуванням української оборони і домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Київ • УНН

 • 4430 перегляди

Президент обговорив із главою Єврокомісії оборонні проєкти та фінансування України. Лідери домовилися зустрітися в Нью-Йорку.

Зеленський і фон дер Ляєн обговорили проблему з фінансуванням української оборони і домовилися про зустріч у Нью-Йорку

Президент України Володимир Зеленський обговорив із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також домовився про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї, передає УНН.

Говорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Дуже продуктивно. Подякував Урсулі за увагу до України та питань безпеки у її щорічному зверненні до Європарламенту 

- повідомив Зеленський.

За його словами, ініціатива про використання залишків коштів із програми SAFE для забезпечення нових оборонних проєктів Україною та Євросоюзом дуже вчасна і справді потрібна. Важливо це реалізувати.

Звісно, готові співпрацювати і по інших безпекових пропозиціях, які можуть посилити всю Європу та кожну з наших країн. Обговорили необхідні кроки заради нашої оборонної стійкості. Дуже детально – проблему з фінансуванням української оборони. Готуємо рішення цієї проблеми і домовились про зустріч в Нью-Йорку на полях Генасамблеї 

- резюмував Зеленський.

Команди України та США працюють над зустріччю Зеленського і Трампа - Тихий16.09.26, 19:14 • 21111 переглядiв

Антоніна Туманова

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