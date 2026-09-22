У Дніпрі після російського удару загинули 2 людини, кількість поранених зросла до 6
Київ • УНН
російська атака на Дніпро забрала життя двох людей і поранила шістьох. Під завалами підприємства можуть залишатися люди.
Унаслідок російської атаки на Дніпро загинули 2 людини, ще 6 дістали поранення. Під завалами пошкодженого підприємства можуть залишатися люди, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, пише УНН.
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За оновленими даними, 2 постраждалих госпіталізували. 25-річний чоловік перебуває у важкому стані.
На місці удару триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальники розбирають завали підприємства.
росіяни атакували одразу три міста області
Під час атаки російські війська одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. На місцях виникли пожежі.
Інформацію про наслідки ударів та можливих постраждалих в інших містах області уточнюють. Загроза для Дніпропетровщини зберігається.
росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені22.09.26, 03:00 • 7984 перегляди