Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення

$44.670.0151.200.04
ukenru
00:17 • 732 перегляди
США закуповують українські розвідувальні дрони Raybird на понад $10 млн: чим вони так зацікавили американців
00:00 • 1558 перегляди
росіяни одночасно атакували промислові підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, є поранені
23:36 • 2066 перегляди
Сибіга закликав притягнути дов ідповідальності режим лукашенка за співучасть у війні проти України
22:56 • 3688 перегляди
росія намагається залякати Європу та змусити її зменшити підтримку України – Стубб
22:16 • 5228 перегляди
У Нью-Йорку відкрили новий офіс Ради Європи для посилення механізмів відповідальності рф за агресіюPhoto
21:55 • 5532 перегляди
ЄС не зміг домовитися про зняття санкцій з російських мільярдерів Усманова та Фрідмана
20:58 • 9532 перегляди
"Агонія системи": на виборах до держдуми рф могли сфальсифікувати кожен третій голос
20:28 • 11130 перегляди
Трамп тиснутиме на Зеленського в Нью-Йорку, вимагаючи поступки щодо ударів по росії – The Guardian
20:19 • 10253 перегляди
Зеленський та глава ЦРУ Реткліфф таємно зустрілися в аеропорту Ірландії – Reuters
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 27883 перегляди
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
90%
745мм
Популярнi новини
Трамп менше ніж за рік майже 900 разів згадав Байдена, звинувачуючи його у кризах в США - Reuters21 вересня, 14:52 • 5400 перегляди
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo21 вересня, 15:07 • 18387 перегляди
Голланд продемонстрував методи боротьби з ШІ: зірка “МанСіті” відтворив вірусний мемVideo21 вересня, 16:27 • 5908 перегляди
Венс підтвердив зустріч Трампа і Зеленського у Нью-Йорку 22 або 23 вересня21 вересня, 16:54 • 4670 перегляди
“Це буде не найкращий день у моєму житті” - Зеленський про зустріч з путіним21 вересня, 17:49 • 6242 перегляди
Публікації
Що буде з цінами на бензин і дизель восени та чи призведе ажіотажний попит на пальне до подорожчання
Ексклюзив
21 вересня, 17:04 • 27883 перегляди
Як працюватимуть лікарні під час "жовтого" та "червоного" рівня повітряної загрози - уряд дав відповідь21 вересня, 16:38 • 30623 перегляди
Український бронепікап Gyurza-01 дозволили постачати армії: що може і вміє універсальний автомобільPhotoVideo21 вересня, 14:49 • 30757 перегляди
Вибори в держдуму росії 2026: що показало "голосування" на тлі війни21 вересня, 13:08 • 32011 перегляди
21 вересня — Міжнародний день миру: історія та значення свята21 вересня, 13:03 • 30214 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Сі Цзіньпін
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Шарліз Терон розповіла, яку пораду дала б собі на початку кар'єри в Голлівуді та про особисту родинну трагедію00:06 • 218 перегляди
Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення23:05 • 1056 перегляди
Мег Раян вперше за понад 8 років з'явилася на публіці зі своїм знаменитим синомPhoto22:05 • 2426 перегляди
Зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою та показала перше фото сина з Джейком БонджовіPhoto21:06 • 4386 перегляди
“Мій колишній чоловік – професійний аферист”: блогерка Скальницька розповіла скандальну правду про розлученняVideo21 вересня, 15:07 • 18440 перегляди
Актуальне
Fox News
The Guardian
Техніка
Серіали
Financial Times

Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Актор Френкі Муніз заявив, що досяг дна після розлучення з Пейдж Прайс. Пара виховує сина та разом з’явилася на його футбольному матчі.

Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення

Американський актор Френкі Муніз, відомий за головною роллю в серіалі "Малкольм у центрі уваги", розповів про складний період у житті через кілька місяців після оголошення про розлучення з Пейдж Прайс. Останні 6 тижнів 40-річний актор назвав "кошмаром", повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.

Деталі

Муніз розповів, що останнім часом почувався так, ніби все в його житті одночасно руйнується. Він заявив, що "досяг дна", однак тепер намагається використати цей період для переосмислення свого життя та роботи над собою.

У липні Муніз та Прайс оголосили про розлучення після 10 років стосунків. Подружжя пояснювало, що після періоду таємного розставання зрозуміло, що їхні стосунки краще працюють у форматі дружби та спільного виховання сина.

Дружина Муніза опублікувала загадкове повідомлення

Невдовзі після зізнання актора Прайс опублікувала в Instagram Stories допис про те, що "життя – це питання перспективи". Вона навела приклад, за яким для трави зебра є "монстром", а лев – "захисником", однак прямо не пояснила, чи стосувалося повідомлення її чоловіка.

Гвінет Пелтроу розповіла, як їм із Крісом Мартіном вдалося залишитися сім'єю після розлучення21.09.26, 03:06 • 57365 переглядiв

Уже наступного дня Муніз і Прайс разом з'явилися на футбольному матчі свого 5-річного сина Мауза. Актор опублікував спільні сімейні фотографії, однак про примирення подружжя не повідомлялося.

Муніз останніми роками значну частину часу присвячує автоспорту, але у 2026 році також повернувся до ролі Малкольма у продовженні культового серіалу "Малкольм у центрі уваги".

Зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою та показала перше фото сина з Джейком Бонджові22.09.26, 00:06 • 4386 переглядiв

Степан Гафтко

КультураСвітУНН Lite
Серіали