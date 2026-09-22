Зірка "Малкольма в центрі уваги" Френкі Муніз заявив, що "досяг дна" на тлі розлучення

Американський актор Френкі Муніз, відомий за головною роллю в серіалі "Малкольм у центрі уваги", розповів про складний період у житті через кілька місяців після оголошення про розлучення з Пейдж Прайс. Останні 6 тижнів 40-річний актор назвав "кошмаром", повідомляє Entertainment Weekly, пише УНН.

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Муніз розповів, що останнім часом почувався так, ніби все в його житті одночасно руйнується. Він заявив, що "досяг дна", однак тепер намагається використати цей період для переосмислення свого життя та роботи над собою.

У липні Муніз та Прайс оголосили про розлучення після 10 років стосунків. Подружжя пояснювало, що після періоду таємного розставання зрозуміло, що їхні стосунки краще працюють у форматі дружби та спільного виховання сина.

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Невдовзі після зізнання актора Прайс опублікувала в Instagram Stories допис про те, що "життя – це питання перспективи". Вона навела приклад, за яким для трави зебра є "монстром", а лев – "захисником", однак прямо не пояснила, чи стосувалося повідомлення її чоловіка.

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Уже наступного дня Муніз і Прайс разом з'явилися на футбольному матчі свого 5-річного сина Мауза. Актор опублікував спільні сімейні фотографії, однак про примирення подружжя не повідомлялося.

Муніз останніми роками значну частину часу присвячує автоспорту, але у 2026 році також повернувся до ролі Малкольма у продовженні культового серіалу "Малкольм у центрі уваги".

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