Зеленський та глава ЦРУ Реткліфф таємно зустрілися в аеропорту Ірландії – Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Про це повідомляє Reuters із посиланням на 2 джерела, обізнані із ситуацією, пише УНН.

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За словами одного зі співрозмовників агентства, зустріч відбулася в понеділок, 21 вересня.

Інше джерело розповіло, що Зеленський та Реткліфф поспілкувалися, коли їхні літаки зупинилися в аеропорту для дозаправлення.

Обидва співрозмовники Reuters попросили зберегти анонімність через делікатність питання.

Джерела не повідомили, про що саме говорили Зеленський та керівник американської розвідки під час зустрічі.

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