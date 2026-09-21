Зеленский и глава ЦРУ Рэтклифф тайно встретились в аэропорту Ирландии — Reuters
Киев • УНН
Встреча Владимира Зеленского и Джона Рэтклиффа состоялась 21 сентября в аэропорту Шаннон во время дозаправки самолетов. Содержание разговора неизвестно.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом в аэропорту Шаннон в Ирландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 2 источника, осведомлённых о ситуации, пишет УНН.
Детали
По словам одного из собеседников агентства, встреча состоялась в понедельник, 21 сентября.
Другой источник рассказал, что Зеленский и Рэтклифф пообщались, когда их самолёты остановились в аэропорту для дозаправки.
Оба собеседника Reuters попросили сохранить анонимность из-за деликатности вопроса.
Источники не сообщили, о чём именно говорили Зеленский и глава американской разведки во время встречи.
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