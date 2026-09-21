Трамп будет давить на Зеленского в Нью-Йорке, требуя уступок в вопросе ударов по России, — The Guardian
Киев • УНН
Трамп планирует давить на Зеленского по вопросу взаимного прекращения ударов по энергетике. Киев готов к шагам, если Россия прекратит атаки.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке будет настаивать на договорённости о взаимном прекращении ударов Украины и России по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Встреча президентов должна состояться во вторник на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Издание связывает позицию Трампа, в частности, со стремительным ростом мировых цен на дизельное топливо.
В последнее время Украина усилила дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре. В минувшие выходные украинские силы провели масштабную атаку на Московскую область, в ходе которой был поражён крупный нефтеперерабатывающий завод в Москве.
Трамп призывает не наносить удары по российским НПЗ
В понедельник Трамп заявил, что из-за ударов Украина вывела из строя значительную часть российских мощностей по производству дизельного топлива. Вместе с тем американский президент призвал Киев прекратить такие атаки из-за дефицита топлива на мировом рынке.
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По данным The Guardian, во время визита в Ирландию на прошлой неделе Трамп также призвал Зеленского не атаковать российское производство дизельного топлива. В воскресенье президенты провели телефонный разговор, во время которого, по данным Financial Times, вопрос дизельного топлива был одной из главных тем.
Средняя стоимость дизельного топлива в США в понедельник достигла рекордных $6,50 за галлон против $3,19 годом ранее. Рост цен произошёл на фоне войны с Ираном, ограничений судоходства через Ормузский пролив и сокращения российских перерабатывающих мощностей.
Зеленский заявил, что Украина готова к взаимным шагам по деэскалации, если Россия прекратит удары по украинской энергетике, критической инфраструктуре и объектам, связанным с экспортом продовольствия.
На прошлой неделе Трамп заявил о якобы достигнутой договорённости об энергетическом перемирии между Украиной и Россией. Однако, как отмечает The Guardian, соглашение фактически не было согласовано, а российские удары по украинской энергетической и другой критической инфраструктуре продолжились.
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