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"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос

Киев • УНН

 • 7584 просмотра

Реальная явка могла быть ниже 40% против официальных 59,32%. Аналитики оценивают долю сомнительных голосов примерно в 31%.

"Агония системы": на выборах в Госдуму РФ могли сфальсифицировать каждый третий голос

Реальная явка на выборах в Госдуму РФ могла составлять менее 40% вместо объявленных ЦИК 59,32%, а около трети голосов могли быть сфальсифицированы. Об этом свидетельствуют расчёты независимых электоральных аналитиков, сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Согласно предварительным официальным результатам, "Единая Россия" набирает 57,83% голосов — это самый высокий показатель партии за всю её историю. Она может получить 347 мандатов в Госдуме.

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Сооснователь Data Insight Борис Овчинников проанализировал первые 20 тысяч обнародованных протоколов, охватывающих около четверти избирательных участков. По его оценке, почти на 70% участков за пределами Москвы явку могли фальсифицировать или искусственно завышать, а в целом сомнительными могут быть около 31% голосов.

"Агония системы"

По расчётам Овчинникова, доля потенциально сфальсифицированных голосов в результате "Единой России" может достигать 55%.

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Аналитик Пётр Жижин, применивший статистический метод Шпилькина, получил схожие оценки явки. По его расчётам, реальная поддержка "Единой России" могла составлять около 35% вместо официальных почти 58%.

Электоральный эксперт и бывший сопредседатель движения "Голос" Роман Удот назвал полученные результаты "агонией системы". По его оценке, российские власти фактически исчерпали административный ресурс, а масштаб искусственного увеличения результата может составлять около 20 процентных пунктов.

Аналитики также допускают манипуляции в пользу других партий. Электоральный аналитик Станислав Андрейчук обратил внимание на появление в системе ЦИК около 60 тысяч голосов за "Справедливую Россию", после чего партия смогла преодолеть 5-процентный барьер и пройти в Госдуму.

Выборы в Госдуму россии 2026: что показало «голосование» на фоне войны21.09.26, 16:08 • 31086 просмотров

Степан Гафтко

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