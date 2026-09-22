Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком Бонджови
Киев • УНН
Милли Бобби Браун и Джейк Бонджови сообщили о рождении сына. Супруги показали лишь его руку, сохранив приватность ребёнка.
Актриса Милли Бобби Браун и её муж Джейк Бонджови объявили о появлении второго ребёнка — мальчика, опубликовав его первое фото. О пополнении в семье звезды «Очень странных дел» сообщает E! News, пишет УНН.
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Браун опубликовала в Instagram семейный снимок, на котором она, Бонджови и их дочь держат новорождённого за руку. Лицо мальчика родители показывать не стали.
Для 22-летней актрисы и 24-летнего сына музыканта Джона Бон Джови это уже второй ребёнок. Пара поженилась в 2024 году.
Супруги уже воспитывают дочь
В августе 2025 года Браун и Бонджови сообщили, что удочерили девочку. Её имя и лицо супруги до сих пор не раскрывают, объясняя это желанием защитить приватность ребёнка.
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Актриса ранее рассказывала, что усыновление было её давней мечтой. По словам Браун, они с мужем заранее много узнавали о родительстве и особенностях усыновления.
Новость о рождении сына Браун также решила сообщить, не раскрывая подробностей о ребёнке — на опубликованном фото видна только его рука.
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