Звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун во второй раз стала мамой и показала первое фото сына с Джейком Бонджови

Актриса Милли Бобби Браун и её муж Джейк Бонджови объявили о появлении второго ребёнка — мальчика, опубликовав его первое фото. О пополнении в семье звезды «Очень странных дел» сообщает E! News, пишет УНН.

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Браун опубликовала в Instagram семейный снимок, на котором она, Бонджови и их дочь держат новорождённого за руку. Лицо мальчика родители показывать не стали.

Для 22-летней актрисы и 24-летнего сына музыканта Джона Бон Джови это уже второй ребёнок. Пара поженилась в 2024 году.

Супруги уже воспитывают дочь

В августе 2025 года Браун и Бонджови сообщили, что удочерили девочку. Её имя и лицо супруги до сих пор не раскрывают, объясняя это желанием защитить приватность ребёнка.

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Актриса ранее рассказывала, что усыновление было её давней мечтой. По словам Браун, они с мужем заранее много узнавали о родительстве и особенностях усыновления.

Новость о рождении сына Браун также решила сообщить, не раскрывая подробностей о ребёнке — на опубликованном фото видна только его рука.

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