АдН обогнала партию Мерца на выборах и призвала его к отставке после исторического поражения

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен уйти в отставку после "катастрофических" результатов местных выборов. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle, пишет УНН.

Так он прокомментировал итоги выборов в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине в воскресенье, 20 сентября, которые назвал сокрушительным поражением для Мерца и его партии — Христианско-демократического союза (ХДС).

Детали

ХДС, по предварительным данным, набирает в Мекленбурге — Передней Померании лишь 4,9 процента и рискует не пройти в местный парламент. В Берлине ХДС занимает второе место после Левой партии, лишь немного опережая АдГ.

"Это также сокрушительное поражение для Мерца на посту канцлера. Я бы ожидал, что он сделает выводы из этой катастрофы в Берлине и здесь, в Мекленбурге — Передней Померании, и предложит свою отставку. Этого ожидали бы граждане, и этого заслуживает страна", — заявил Хрупалла.

АдГ занимает первое место на выборах в Мекленбурге — Передней Померании с результатом более 38 процентов. Действующая премьер-министр земли Мануэла Швезиг и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), по словам Хрупаллы, "свергнуты с трона" — они вторые с 35,4 процента голосов.

"Как победители выборов, получившие мандат на управление, мы, конечно же, предложим другим партиям переговоры. И мы увидим, захотят ли они прятаться за своим брандмауэром", — сказал сопредседатель АдГ.

Он считает, что рейтинги АдГ продолжат расти, поскольку "граждане хотят перемен". По мнению политика, партия войдет в правительство — для этого нужно лишь терпение. "И мы готовы. Мы хотим перемен. Мы хотим снова перевернуть государство с головы на ноги", — добавил Хрупалла.

Что сказал Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц, как отмечает BBC, назвал поражение своей партии, Христианско-демократического союза (ХДС), на местных выборах "катастрофой", но пообещал остаться у власти.

В северо-восточной земле Мекленбург — Передняя Померания ХДС не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в парламент, показав результаты хуже ожидавшихся, — худший результат партии за всю историю в этом регионе. Тем временем в Берлине правящий ХДС должен был проиграть партии Die Linke (Левые).

Мерц находится под растущим давлением после месяцев низких рейтингов одобрения, и ходили слухи, что его могут заменить в середине срока в рамках так называемой "смены канцлера".

После голосования сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель ответила на вопрос BBC о том, как долго Мерц останется у власти, сказав по-английски: "Довольно скоро он уйдет".

Двое местных выборов состоялись в воскресенье, через две недели после того, как ХДС получил вдвое меньше голосов в земле Саксония-Анхальт, где "Альтернатива для Германии" одержала крупную победу.

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